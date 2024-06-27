Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

Зачем Россия начала покупать алюминий у Индии Россия неожиданно купила у Индии алюминий. Этого не происходило по меньшей мере с 2009 года, а может и раньше – данных за предыдущие периоды просто нет. Россия сама является крупнейшим в мире производителем и экспортером алюминия. А учитывая апрельские санкции, закрывшие рынок США и Британии для российского алюминия, нехватки его внутри России точно нет. Зачем же Россия купила индийский металл? Подробности Перейти в раздел

БРИКС столкнулся с проблемой роста БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС? Подробности Перейти в раздел

Атаками на ЗАЭС Зеленский готовит подарок Байдену ВСУ продолжают атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Новой мишенью оказался пост радиационного контроля. Он полностью уничтожен. В экспертной среде называют несколько версий того, почему киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе. Эти действия могут быть связаны не только с предстоящим саммитом НАТО, но и с дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Подробности Перейти в раздел

Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию Вопрос боеспособности НАТО продолжает вызывать серьезную озабоченность на Западе. По мнению британской газеты Financial Times, реальный потенциал европейских армий в разы меньше, чем декларируется на бумаге. В случае прямого конфликта с Россией члены НАТО смогут задействовать около 300 тыс. человек, а не почти 2 млн солдат, на что рассчитывают военачальники. Насколько адекватны эти цифры, каково реальное положение дел в европейских армиях и чем обусловлено снижение их боеготовности? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел