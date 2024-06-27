Сергей Миркин
Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией
Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.
Кирилл Аверьянов
Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх
Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.
Марина Хакимова-Гатцемайер
У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься
Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.