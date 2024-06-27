Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Хуситы заявили об ударе по городу Хайфа в Израиле
Хуситы заявили об ударе по «важной цели» в городе Хайфа в Израиле
Израильский город Хайфа подвергся атаке йеменских хуситов движения «Ансар Аллах», атака проводилась совместно с «Исламским сопротивлением Ирака», об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Вооруженные силы движения провели совместную с «Исламским сопротивлением Ирака» операцию, в ходе нее несколько крылатых ракет поразили цель в Хайфе, сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah, передает ТАСС.
Он добавил, что ракеты ударили по «жизненно важной цели», но какой именно, он не пояснил.
Также, по его словам, в Красном море поражено дронами, ракетами и беспилотным катером коммерческое судно Seajoy.
В среду хуситы заявляли об успешном применении гиперзвуковой ракеты при атаке на израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море.