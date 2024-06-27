Хуситы заявили об ударе по городу Хайфа в Израиле

Хуситы заявили об ударе по «важной цели» в городе Хайфа в Израиле

Tекст: Валерия Городецкая

Вооруженные силы движения провели совместную с «Исламским сопротивлением Ирака» операцию, в ходе нее несколько крылатых ракет поразили цель в Хайфе, сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

Он добавил, что ракеты ударили по «жизненно важной цели», но какой именно, он не пояснил.

Также, по его словам, в Красном море поражено дронами, ракетами и беспилотным катером коммерческое судно Seajoy.

В среду хуситы заявляли об успешном применении гиперзвуковой ракеты при атаке на израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море.