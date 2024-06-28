Визит президента Боливии в Россию назвали поводом для переворота в стране

Tекст: Максим Попов

Отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Санкт-Петербург спровоцировать попытку государственного переворота, Новильо отметил, что здесь могут быть различные внешние факторы, передает РИА «Новости».

Новильо пояснил, что в сфере производства лития Боливия тесно сотрудничает с Россией и Китаем. «Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Арсе в Россию вызвала негативную реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС. Они в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, и снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль и разграбить наши ресурсы», – сказал он.

Напомним, что в начале июня Луис Арсе посетил Петербургский международный экономический форум, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

До этого Боливия заподозрила внешние силы в попытке устроить госпереворот из-за лития.



