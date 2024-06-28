Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Боливия заподозрила внешние силы в попытке устроить госпереворот из-за лития
За попыткой переворота в Боливии могут стоять внешние силы, которые хотят получить контроль над страной и разграбить ее природные ресурсы, в частности, богатейшие запасы лития, заявил глава Минобороны страны Эдмундо Новильо.
«Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами», – приводит РИА «Новости» слова Новильо.
Также глава оборонного ведомства сообщил, что власти изучают действия генерала Хуана Суньиги, который возглавил мятеж. Есть основания полагать, что за попыткой переворота действительно стоят внешние силы, которые хотели получить контроль над месторождениями лития, отметил Новильо.
Он опроверг заявления о том, что президент Боливии Луис Арсе инициировал попытку переворота. Он назвал такие утверждения нечестными.
Напомним, накануне стало известно, что устроивших попытку госпереворота в Боливии военных арестовали.