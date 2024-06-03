Politico: Фон дер Ляйен могут не переизбрать после выборов в Европарламент

Tекст: Максим Попов

По версии издания, депутаты центристских фракций Европарламента, скорее всего, проголосуют за фон дер Ляйен, но она все равно может не набрать необходимого большинства в 361 голос. Причина в том, что в каждой фракции наберется не менее 10% парламентариев, которые проголосуют против кандидатуры действующей главы ЕК или займут нейтральную позицию. В таком случае общее число евродепутатов, которые поддержат фон дер Ляйен, может опуститься до 351 человека или даже ниже, заключило издание.

Как отметили обозреватели, даже среди депутатов от Европейской народной партии, которая выдвинула фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, она не пользуется абсолютной поддержкой. Прежде всего ее работой недовольны целый ряд итальянских, испанских и словенских депутатов, передает ТАСС.



Как сообщалось ранее, по словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимо готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией и принять меры для совместного вооружения.









