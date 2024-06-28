Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.8 комментариев
Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
Действующему президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы уйти со сцены после предвыборных дебатов на телеканале CNN с республиканцем Дональдом Трампом.
Трамп после дебатов быстро ушел со сцены, а Байден, как пишет New York Post, «будто застыл». Это продолжалось, пока супруга демократа Джилл Байден не взяла его за руку и не увела со сцены, передает РИА «Новости».
Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.