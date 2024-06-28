В Коми восстановлено движение поездов

Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну

Tекст: Дарья Григоренко

«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей», – заявила она, передает ТАСС.

По словам Захаровой, в основе политики, идеологии и философии большинства стран мира лежат традиционные ценности. Однако она также отметила, что «огромное количество людей, живущих под гнетом либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться».

«Говоря о «чужих», мы не имеем в виду границы, названия государств или режимов», – пояснила Захарова. «Чужие – это не те, кто отличается от нас, а те, кто агрессивно навязывает свою идеологию, желая разрушить наши представления об истинных ценностях».

Ранее сообщалось, что 83-летний ветеран Александрс Димитриевс, уехавший из Латвии, получил вид на жительство в России.