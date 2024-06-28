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В Коми восстановлено движение поездов
РЖД: В Коми восстановлено движение поездов
Железнодорожное движение по участку «Инта-1 – Угольный» в Коми, который был поврежден в результате схода вагонов с рельсов, полностью восстановлено, сообщает Российская железная дорога (РЖД).
В Telegram-канале госкомпании указано, что 3.42 мск в пятницу было открыто движение поездов по второму пути двухпутного участка «Инта-1 – Угольный».
В сообщении указано, что поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда путь восстановлен.
Напомним, в среду девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми. В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов. Погибли три человека. В результате схода поезда пострадали 70 человек.