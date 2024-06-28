За две недели резко выросло число утонувших детей в России

Tекст: Антон Антонов

В МЧС указали, что «за две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев». Отмечается, что только в четверг зафиксировано семь таких смертей, передает ТАСС.

Чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах. Так, в Ставрополье на днях двое детей в возрасте года и шести лет погибли в реке Расшеватка, третий ребенок попал в реанимацию, ему три года.

В 2024 году всего зафиксировано 827 смертельных случаев на воде, при этом 427 – за две последних недели.



