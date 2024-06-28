Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Резко выросло число утонувших детей в России
За две недели резко выросло число утонувших детей в России
С 12 июня по 26 июня на воде погибли 86 детей, при этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв, сообщили в пресс-службе МЧС.
В МЧС указали, что «за две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев». Отмечается, что только в четверг зафиксировано семь таких смертей, передает ТАСС.
Чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах. Так, в Ставрополье на днях двое детей в возрасте года и шести лет погибли в реке Расшеватка, третий ребенок попал в реанимацию, ему три года.
В 2024 году всего зафиксировано 827 смертельных случаев на воде, при этом 427 – за две последних недели.