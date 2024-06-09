Почему Шольц не верит в поражение Украины

Шольц заявил Путину о «сильной Украине» из-за слабости СДПГ на выборах в Европарламент

Tекст: Олег Исайченко

Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента Владимира Путина признать, что Украина сильна. По его словам, страну «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».

Политик также утверждает, мир для Киева может быть только справедливым. О том, как должна выглядеть справедливость, Шольц умолчал, зато заверил, что ФРГ и Запад неустанно трудятся для достижения этого справедливого мира.

Слова германского канцлера вызвали резко негативную реакцию в России. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал Шольцы «говнюком», а также призвал того «встать на колени и покаяться». «Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно заговорила и понесла откровенную пургу», – написал он.

«Ему бы, говнюку, просто стать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную «перемогу». За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовал благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, из-за которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт много раз перевернулись в своих могилах. Впрочем, ничтожество – во всем ничтожество», – перечислил Медведев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что Германия пытается угодить сразу всем: США, ЕС и НАТО. Он также напомнил слова Путина, который говорил, что Германия после Второй мировой войны никогда не была суверенной.

«Мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Мы в контакте были с господином Шольцем, мы с ним неоднократно встречались, я сейчас не хочу давать оценок качеству работы федерального правительства, но эти оценки дает немецкий народ, немецкий избиратель. Скоро выборы в европейский парламент, посмотрим, что там будет происходить», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Тем временем 9 июня на территории 27 стран – членов Евросоюза (ЕС) завершатся выборы в Европарламент (ЕП). По итогам процедуры в законодательный орган ЕС изберут 720 депутатов. Данная электоральная кампания считается крупнейшей из транснациональных во всем мире. При этом в каждом государстве ЕС выборы проходят по внутренним правилам. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в каком контексте это голосование важно для России.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, именно от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США зависит урегулирование украинского конфликта. Между тем эксперты уверены – Шольц неспроста сделал столь громкое заявление о «сильной Украине». Это скорее вынужденная мера, обусловленная слабостью позиций Социал-демократической партии Германии, которую представляет Шольц. В этом контексте он не может признать реалии на земле и вновь обращается к риторике, способствующей дальнейшей эскалации.

«Обмен мнениями в формате публичных выступлений между российским и иностранным руководством ведется достаточно давно и активно. Можно предположить, что нынешнее заявление Шольца является своеобразным ответом на слова Владимира Путина на ПМЭФ в контексте конфликта на Украине», – говорит германист Артем Соколов.

«Канцлер дает понять: со стороны Запада есть убежденность в том, что действующее противостояние не должно закончиться крахом Украины.

Более того, это заявление можно рассматривать как некую позицию ЕС и НАТО на возможном переговорном треке, который в какой-то перспективе все же должен состояться», – добавляет спикер. «Однако сохраняется вопрос, насколько эта позиция будет оформлена в некие полноценные предложения. И как она будет существовать в тех реалиях, которые есть на земле. Стоит отметить и то, что подобные заявления явно не способствуют переговорному процессу», – уточняет аналитик.

«Другое дело, что европейские политики, выходящие с такими заявлениями, и не преследуют цели урегулирования. Если говорить конкретно о Германии, то там убеждены, что ситуация должна разрешаться в соответствии с так называемой формулой мира Зеленского», – объясняет эксперт.

«Что любопытно, эти заявления звучат на фоне продвижения российских войск на фронте, ВСУ продолжают терять населенные пункты. Но пока, очевидно, на Западе действует определенная инерционность мышления. «Плана Б» на случай, если максималистские установки не оправдаются, судя по всему, у Берлина нет», – полагает он. «Кроме того,

периодически Шольцу необходимо подтверждать себя как сильного европейского политика, который выступает за безусловную победу Украины.

Что примечательно, это никак не мешает ему блокировать поставки ракет Taurus», – обращает внимание германист. «Не стоит забывать и о выборах в Европарламент, которые сейчас проходят. Партия Шольца не обладает большими электоральными перспективами с точки зрения опросов общественного мнения. Но такие воинственные заявления, по мнению канцлера, видимо должны привлечь внимание избирателя», – указывает Соколов.

В свою очередь германский политолог Александр Рар уверен: заявления канцлера напрямую связаны с выборами в Европарламент. «Шольц, равно как и Макрон, хочет показать себя сильным лидером Европы, чтобы добиться лучших результатов на голосовании», – поясняет он.

По его словам, канцлер Германии в целом видит ФРГ как главную «защитницу европейской архитектуры безопасности». «Он считает, что Украина после развала СССР – это полноценный член этой системы безопасности несмотря на то, что даже не является членом НАТО», – указывает аналитик.

«Такое отличное от российского представление и привело к началу конфликта. По западным оценкам, Украина с помощью военной помощи сможет остановить наступление России. Российские же оценки выглядят как раз наоборот.

Так как каждая из сторон абсолютно уверена в своей правоте, противостояние на фронте будет только эскалироваться»,

– уверен Рар. «Все просто: у Шольца выборы в Европарламент, причем очень тяжелые. Его партия рискует их с треском проиграть, поэтому политику надо было сказать что-то громкое, что напомнило бы о его существовании», – считает политолог Вадим Трухачев.

В этом контексте эксперт указывает – не стоит всерьез воспринимать заявления канцлера. «Политический статус вообще не делает его личностью. Нам кажется, что крупной страной должен руководить крупный и авторитетный политик. Но не в этом случае. Шольц давно превратился в «Господина Никто». Так к нему и стоит относиться», – заключил спикер.