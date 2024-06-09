СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.11 комментариев
Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
Германия пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе – США, ЕС и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о российской угрозе.
Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что Германия после Второй Мировой войны никогда не была суверенной.
Из-за этого дефицита Берлин старается угодить сразу всем, передает ТАСС.
«Представляете, как они разрываются?» – сказал Песков, говоря о том, как стремятся власти ФРГ сделать заявления на всех уровнях.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Германия пугает граждан войной с Россией.