Германия к 2029 году должна быть готова к войне с Россией, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. При этом, по его словам, это будет оборонительная война. «Мы не должны верить, что Путин остановится на границах Украины, если зайдет так далеко», – поясняет немецкий чиновник.



После этого немецкое правительство опубликовало 67-страничный план о том, как страна будет готовиться к этой войне. В частности, документ предполагает возвращение в Германию военного призыва (отмененного еще в 2011 году). «В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну», – говорил Писториус.



Кроме того, правительство ФРГ намерено превращать станции метро в бомбоубежища, создать законодательную основу для принудительных работ и для нормирования пищи в случае начала войны. Также прописаны планы эвакуации, переброски войск на фронт – включая родные немецкому педантичному сердцу детали о том, что приоритет на дорогах будет отдаваться военной технике.



Логика Бундесвера следующая – там считают, что России нужно от пяти до восьми лет для того, чтобы восстановить свои вооруженные силы. После чего она будет готова к войне с НАТО – и нападет на одну из стран-членов Альянса.



Но откуда вдруг взялась столь безумная идея? Почему Запад настойчиво убеждает население своих стран, что «Россия после Украины нападет на НАТО»? «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий!», – именно так звучал последний комментарий Владимира Путина на данную тему.



Российский лидер объясняет, зачем США и ЕС распространяют такие слухи – ради получения оснований для агрессивной политики в адрес Москвы.

«Это было бы бредом, если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население, чтобы говорить: “|Караул! Скоро Россия на нас нападет! И мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружения на Украину!”. А на самом деле для чего это делается? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие – вот для чего это делается, вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы», – резюмирует Владимир Путин.



Да и сможет ли Германия реально подготовиться хоть к какому-то военному конфликту? «Сейчас на вооружении Бендесвера всего лишь 200 танков. Чтобы создать какое-то подобие старого Верхмахта, им нужно нарастить количество бронемашин в разы», – поясняет военный эксперт Иван Коновалов. Но для этого у Германии нет ни энергии, ни экономики.



«До 2014 года германский ВПК представлял из себя серьезную силу. Однако затем, пользуясь конфликтом на Украине, американцы стали подавлять всю европейскую экономику – в том числе и местные ВПК (прежде всего немецкий и французский, обладавшие достаточным уровнем суверенитета). В частности, спровоцировали европейский энергетический голод – экономика, как и ВПК, могут развиваться лишь при нормальных ценах на энергоносители», – говорит Иван Коновалов.





В Европе с подачи проамериканских политиков был интенсифицирован процесс «диверсификации поставщиков энергоресурсов», который привел сначала к сокращению поставок дешевого российского газа, а затем и подрывам американцами «Северных потоков». И к поставкам в ЕС дорогого американского СПГ.



Такие перевозки, конечно, приносят барыши американским энергетикам – но в то же время лишают европейские экономики возможностей для развития. В том числе и европейский ВПК. «В конце своей речи Писториус заявил, что нужно создавать полевые кухни. В немецком языке это словосочетание звучит как Gulaschkanone. То есть гуляшные пушки. Вот разве что-то такое они, вероятно, и смогут производить», – поясняет Иван Коновалов.



Но арсеналы нужно пополнять не только гуляшным, но и нормальным вооружением – особенно после того, как значительную часть боеспособного «железа» в ЕС выскребли для помощи Украине. А значит, их будут пополнять через закупки продукции американского ВПК, обогащая на этот раз уже оборонные компании США. И делать это станут за счет интересов простых европейцев.



«Нужно будет вынимать деньги из социальных программ. Вынимать из бюргеров, которые хотят мыть свою дорожку мылом и вкусно кушать.

То есть лишать своих граждан комфорта – ради чего? Помощи Украине? Подобное чревато возникновением предреволюционной ситуации», – говорит Иван Коновалов.



Именно для предотвращения социального взрыва европейцев и убеждают в необходимости подтянуть пояса ради самозащиты – от «нападения России». Безопасность важнее комфорта. И не через 8 лет, а уже через 5.

«Когда ты говоришь о восьми годах, это значит, что ты можешь поменять или вовсе не принимать любое решение. Когда говоришь о пяти, то это обязывает начинать приготовления уже сейчас. А впереди у всех саммит НАТО, к которому, вероятно, Германию и прогнули», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.



Судя по всему, на этом саммите немцы и будут оформлять курс на милитаризацию своей страны американским оружием за счет собственных граждан. Ради этого бюргеров и пугают «войной с Россией».