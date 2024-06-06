Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Bild: Германия разработала план обороны на случай войны с Россией
Правительство Германии разработало рамочную директиву по общей обороне, которая содержит ряд мер, которые будут предприняты в случае военного конфликта, сообщает издание Bild.
План предусматривает переброску войск НАТО на восточный фланг альянса, где будут дислоцированы и силы бундесвера. Это произошло на фоне слов министра обороны Писториуса, что Германия должна быть готова к войне с Россией, передает RT в Telegram-канале.
Бундестаг, согласно директиве, не будет распускаться на время военных действий. В случае войны, план также предусматривает возобновление обязательного военного призыва, обустройство временных бомбоубежищ в подвалах, на подземных парковках и станциях метро. Также в плане описывается ряд других мер.
Ранее издание Politico сообщило, что Германия проводит учения на территории Литвы, чтобы подготовиться к военному столкновению с Россией.