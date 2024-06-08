Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени
Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.
Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.
Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.