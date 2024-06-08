Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

Tекст: Вера Басилая

Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.