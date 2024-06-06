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Начались выборы в Европарламент
DW: В Нидерландах открылись первые участки на выборах в Европарламент
Нидерланды стали первой страной Евросоюза, в которой начались выборы депутатов Европейского парламента нового созыва. Утром четверга, 6 июня, открылись первые избирательные участки, в которых смогут проголосовать 13,5 млн подданных королевства.
Голосование по почте в ряде стран Европейского союза началось несколько дней назад, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
В остальных 26 государствах ЕС выборы депутатов ЕП состоятся в ближайшие дни. Так, 7-8 июня пройдут выборы в Чехии, 8-9 июня – в Италии. Подавляющее большинство избирателей – 360 млн граждан – смогут проголосовать 9 июня. В том числе в этот день свои голоса отдадут почти 65 млн граждан Германии.
В избирательных бюллетенях в Германии указаны 34 партии. В общей сложности на избрание евродепутатами претендуют свыше 300 кандидатов. Немцы, как отмечает DW, жаловались, что разобраться в таком огромном списке не могут.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента