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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    16 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня

    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

    1 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, об этом в интервью Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире

    Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро

    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире
    @ Bugatti/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 млн евро, пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.

    По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ. Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.

    Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.

    В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

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    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    1 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Юная одесситка застрелила из автомата бойца ВСУ

    Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетняя жительница Одессы выстрелила в военнослужащего украинской армии, он погиб, сообщила украинская пресса.

    Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.

    В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.

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    2 июля 2024, 06:43 • Новости дня
    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде

    Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде

    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде
    @ кадр из видео t.me/rybar

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил российский удар по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.

    Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».

    15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.

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    1 июля 2024, 14:19 • Новости дня
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для Берлина нет более важного национального интереса, чем поддержка Украины, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS) по случаю годовщины принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

    Бербок заявила, что ее вводят в замешательство дискуссии, в ходе которых поддержка Киева трактуется как благотворительность, а не как инвестирование в собственную безопасность, чем это, по ее мнению, является на самом деле, передает ТАСС.

    Она добавила, что также не понимает рассуждения людей, которые хотят жить в безопасности, но не желают, чтобы на эти цели тратились деньги.

    «Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность – это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок на Украину.

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    2 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о смерти казахстанского журналиста Садыкова после покушения в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его смерти.

    По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.

    Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    2 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    Отток населения сделал Украину страной с доходами выше среднего

    Из-за оттока населения Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего

    Tекст: Антон Антонов

    Украина переведена из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка.

    Валовый национальный доход на душу населения на Украине вырос до 5 070 долларов с 4 270 долларов, передает РИА «Новости».

    В список стран с уровнем дохода выше среднего ВБ включает государства, в которых на одного жителя приходится не менее 4465 долларов валового дохода, передает ТАСС.

    Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».

    Напомним, Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

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    2 июля 2024, 09:42 • Новости дня
    Орбан прибыл в Киев
    Орбан прибыл в Киев
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром во вторник прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    По его словам, главной темой встречи станет возможность достижения мира, кроме того, Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан выступил за завершение конфликта на Украине, назвав этот процесс одним из приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    1 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
    The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина может объявить дефолт уже в августе, если не сумеет договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, сообщает журнал The Economist.

    Издание отмечает, что военные действия наносят «тяжелый урон экономике Украины». Валовой внутренний продукт (ВВП) страны сейчас на 25% меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию, передает ТАСС.

    Несмотря на поддержку Запада, которая в основном поступает в виде военной помощи, а не наличных средств, Киеву «очень скоро грозит острая нехватка наличности».

    1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу. Как пишет журнал, Киев вряд ли сможет за это время договориться с частными инвесторами о списании долга.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    2 июля 2024, 03:11 • Новости дня
    Акции компаний Коломойского переданы в доход России

    Российские приставы передали в доход государства акции компаний Коломойского

    Акции компаний Коломойского переданы в доход России
    @ Телеканал 360 и Михаил Онуфриенко/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Приставами изъяты и переданы в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

    Аристов сообщил, что речь идет об ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ». В доход государства их передали в связи с экстремистской деятельностью должников. Кроме того, в доход государства перешли 503 объекта недвижимости должников по его делу, передает РИА «Новости».

    Напомним, весной Кошехабльский районный суд Адыгеи сообщил, что в российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха и его партнеров.


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    2 июля 2024, 00:22 • Новости дня
    Нидерланды разрешили экспорт истребителей F-16 на Украину

    Министр обороны Нидерландов Оллонгрен сообщила о выдаче властями страны разрешения на экспорт 24 истребителей F-16

    Нидерланды разрешили экспорт истребителей F-16 на Украину
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нидерланды скоро поставят первые истребители F-16 Киеву, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

    Оллонгрен в письме нижней палате парламента сообщила, что 19 июня министерство внешней торговли и сотрудничества Нидерландов разрешило экспорт 24 самолетов и семи авиадвигателей, передает РИА «Новости».

    Во вторник в Нидерландах приведут к присяге новый кабмин, который удалось сформировать спустя почти полгода переговоров после парламентских выборов.

    В начале июня Оллонгрен заявила, что истребители, которые ее страна намерена передать Украине, могут быть использованы для ударов вглубь России, Нидерланды «не вводят никаких ограничений» на использование этих самолетов.

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    2 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком

    Политолог Скачко: Оценка уровня жизни на Украине Всемирным банком не имеет отношения к реальности

    Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Перевод Украины в более высокую категорию – это политическое решение, направленное на улучшение имиджа страны. На деле реальные доходы населения снижаются, а целые отрасли экономики отмирают, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Всемирный банк на фоне оттока населения с Украины перевел ее в категорию стран с доходом выше среднего.

    «Украина сейчас нуждается в политической поддержке, поэтому я бы не искал реальной экономической составляющей под решением Всемирного банка (ВБ). Видимо, таким образом Запад решил повысить привлекательность государства. Ну а то, что это не имеет к реальности никакого отношения, никого не интересует», – говорит украинский политолог Владимир Скачко. 

    По мнению эксперта, для ВБ принципиально важно показать, что Украина «якобы развивается и крепнет вопреки жуткой агрессии со стороны России, как там любят говорить». «В этом смысле всем на Западе наплевать на реальное положение дел простых украинцев», – добавил спикер.

    «А обычным людям приходится очень и очень непросто: настоящий уровень доходов населения стабильно снижается. На этом фоне проходит мобилизация, сметающая все и всех на своем пути. Мужчины прячутся, женщины и дети не могут их заменить на тяжелой работе. Все это ведет к остановке производств и отмиранию целых отраслей экономики», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Скачко подчеркнул: в нынешних условиях оценивать страну с точки зрения традиционных экономических подходов просто невозможно. «Если бы Украина развивалась так, как рисует Всемирный банк, ей бы не грозил дефолт из-за невозможности погашения внешнего долга», – заключил он.

    Ранее Украину перевели из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка. Указывается, что валовый национальный доход на душу населения вырос до 5070 долларов с 4270 долларов.

    ВБ заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».

    Любопытно, что еще в мае западные кредиторы Украины после двух лет согласованных для Киева каникул неожиданно потребовали погашения части облигаций. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем это может обернуться для Украины.

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    2 июля 2024, 08:54 • Новости дня
    В Швейцарии раскритиковали слова Медведева о саммите по Украине

    Издание Neue Zurcher Zeitung выступило с критикой слов Медведева о саммите по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung опубликовала статью с критикой «мирного саммита» по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

    Из материала газеты следует, что в сентябре 2009 года Медведев в качестве президента России посетил Швейцарию с госвизитом, который прошел в дружественной атмосфере, при этом его отношение к стране за прошедшие 15 лет изменилось, передает РИА «Новости».

    Газета отметила, что Медведевым Швейцария рассматривается «как неотъемлемая часть западного лагеря».

    Напомним, Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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