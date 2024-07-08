В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.0 комментариев
Си Цзиньпин: Международное сообщество должно способствовать диалогу России и Украины
Международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон», – сказал Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.
Кроме того, нужно способствовать скорейшей деэскалации конфликта.
Напомним, Орбан в ходе визита в Пекин высоко оценил инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса.