В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.0 комментариев
Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине
Венгерская сторона высоко ценит китайский план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Конфликт на Украине длится уже два с половиной года, и Венгрия «живет в тени войны», заявил Орбан, передает ТАСС со ссылкой на MTI.
«Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил венгерский политик.
Венгрии важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне, а также высоко ценит мирную инициативу Китая, обратился Орбан к Си Цзиньпину.
Орбан ранее в соцсетях отметил, что Китай – ключевая держава в создании условий мира в российско-украинском конфликте, по этой причине он приехал в Пекин на встречу с председателем КНР.
Напомним, в понедельник премьер Венгрии прибыл в Пекин с «миссией мира». До этого он побывал в Москве и Киеве.