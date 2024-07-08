Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Конфликт на Украине длится уже два с половиной года, и Венгрия «живет в тени войны», заявил Орбан, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

«Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил венгерский политик.

Венгрии важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне, а также высоко ценит мирную инициативу Китая, обратился Орбан к Си Цзиньпину.

Орбан ранее в соцсетях отметил, что Китай – ключевая держава в создании условий мира в российско-украинском конфликте, по этой причине он приехал в Пекин на встречу с председателем КНР.

Напомним, в понедельник премьер Венгрии прибыл в Пекин с «миссией мира». До этого он побывал в Москве и Киеве.