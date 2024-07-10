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    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на высокопоставленных военных в Москве
    Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    Госдума приняла закон о прогрессивном НДФЛ с 2025 года
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    6 комментариев
    10 июля 2024, 13:01 • Новости дня

    Орбан попросил Эрдогана поддержать миротворческую миссию по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине, сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

    По его словам, Орбан провел в Вашингтоне беседу с Эрдоганом о венгерской миротворческой миссии, подняв тему российско-украинского кризиса, передает ТАСС.

    «Орбан попросил оказать поддержку венгерской миротворческой миссии, учитывая, что Турция пока была единственным успешным посредником в конфликте», – указаны слова Хаваши.

    По словам самого венгерского премьера, он попросил президента Турции поддержать в миссии мира, так как позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    9 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

    Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США

    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости», пытаясь не обращаться к России, сообщила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова.

    По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

    «Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».

    «Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.


    Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.

    «Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.

    «Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.


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    9 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ

    ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании

    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава украинских вооруженных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

    Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    10 июля 2024, 10:34 • Новости дня
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    ФСБ пресекла попытки украинских агентов по совершению терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО.

    Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Мужчина заявил, что его завербовали в мае 2024 года, он согласился провести теракты за деньги кураторов. В отношении него завели уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Ранее ФСБ сорвала попытку теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.

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    10 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

    «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.

    Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Ранее на Украине допустили отказ от поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    9 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
    Российские войска освободили Яснобродовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР, сообщило Минобороны России во вторник.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также подразделения «Центра» отразили пять контратак украинских штурмовиков 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 420 человек, боевую бронированную машину, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

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    10 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России

    National Interest указал на неспособность Украины нанести поражение России на поле боя в обозримом будущем

    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Какими бы ресурсами ни располагала Украина, в обозримом будущем она не сможет нанести России безоговорочное военное поражение, пишет National Interest.

    В статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса указывается, что Россия «слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована», это «колосс». Дэвис подчеркивает, что Россия обладает крепкой военно-промышленной базой. Кроме того, как отметил Дэвис, у нее имеется ряд «жизненно важных союзников», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

    Он призвал Украину как можно скорее предложить Москве переговоры. Дэвис считает, что Украина должна попытаться «заморозить» конфликт на нынешней стадии, а «вопрос суверенитета четырех регионов» урегулировать при международном посредничестве через пять лет после прекращения боев. При этом даже такой результат Дэвис считает непосильной задачей ля Киева.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос попытки нового украинского наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции.

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    10 июля 2024, 08:52 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams

    Зеленский: Число поставленных танков Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя

    Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Зеленский заявил, что он не уверен в том, что количество поставленных танков могло поменять ситуацию на поле боя, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщил, что тяжелые танки Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.

    Напомним, в мае бригада ВСУ отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой.

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    10 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского

    Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США

    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти недовольны тем, что вместо официального приглашения Украины в НАТО альянс собирается ограничиться новыми обещаниями, сообщает Bloomberg.

    Комментируя сообщения о том, что НАТО заявит о «необратимости» пути Украины в НАТО, Bloomberg указало, что «в команде Зеленского недовольны таким подходом». Подчеркивается, что Украина желает услышать «формальное приглашение присоединиться к альянсу», передает ТАСС.

    Кроме того, Bloomberg отметило, что Вашингтон хочет «преподнести саммит как успех» президента США Джо Байдена по улучшению отношений с союзниками.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако, как выяснилось, это слово используется в основном в «символическом значении».

    Коментарии (10)
    10 июля 2024, 09:23 • Новости дня
    FT: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории

    Financial Times: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории

    FT: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории
    @ Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новое правительство Британии лейбористов не станет отменять разрешение Киеву наносить удары британским оружием по российским целям, пишет Financial Times.

    По данным газеты, британский премьер Кир Стармер дал понять, что новое правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для ударов по целям на российской территории, передает РИА «Новости».

    «Переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях», – отметил при этом Стармер.

    Также он добавил, что Киев должен сам решать, как использовать оружие в оборонительных целях.

    Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украине.

    Коментарии (9)
    9 июля 2024, 19:42 • Новости дня
    Небензя назвал причиной трагедии в Киеве размещение украинской ПВО в жилых кварталах

    Tекст: Ольга Иванова

    Трагедии в Киеве, где ракета ПВО ВСУ упала рядом с больницей, можно было бы избежать, если бы Украина не размещала эти системы в жилых кварталах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

    Он отметил, что размещением ПВО в жилых кварталах Киев нарушает нормы международного гуманитарного права. Небензя также предположил, что антиракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по военному заводу, передает «Звезда» в Telegram-канале.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Коментарии (13)
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    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России
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    Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию впервые за пять лет показал две важные точки экономического сотрудничества двух стран. Это торговля нефтью и строительство атомных станций и поставки ядерного топлива. Что Индия может выторговывать у России? Подробности

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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика ТУ-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководства Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

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    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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