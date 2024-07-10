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    10 июля 2024, 19:50 • В мире

    Орбан готовит ловушку провоенным политикам Европы

    Миротворческие усилия Орбана начали приносить первые результаты

    Орбан готовит ловушку провоенным политикам Европы
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине. Он дал ряд комментариев о том, когда возможны первые переговоры Москвы и Киева, а также решил переманить на свою сторону турецкого президента Реджепа Эрдогана. Эксперты считают, что к моменту прихода к власти Трампа Орбан сможет сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине с учетом того, что Турция пока была единственным успешным посредником в конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваши.

    Позже сам Орбан отметил: «Позиции воюющих сторон по-прежнему далеки друг от друга. Но если «друзья мира» объединятся, то общими усилиями мы сможем сделать следующий шаг в направлении мира». При этом ранее премьер Венгрии критиковал «провоенных» европолитиков, которые выступают против дипломатического урегулирования конфликта.

    На прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он поочередно побывал в КиевеМосквеПекине и затем направился в Вашингтон на саммит НАТО. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию, однако в НАТО его критиковать не стали, а внутри ЕС он расширяет альянс противников войны с Россией.

    На этом фоне испанская газета El Pais узнала о письме, которое Орбан направил лидерам Евросоюза по итогам турне на Украину, в Россию и Китай. По данным издания, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин якобы предполагают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца года.

    Орбан также призвал ЕС запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как там продолжается предвыборная кампания и в ближайшие месяцы американских инициатив ожидать не следует. «Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», – цитирует текст письма РБК.

    Премьер Венгрии также отметил, что говорил с китайским лидером о возможных сценариях развития конфликта после президентских выборов в США. По его словам, от нового главы Белого дома будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Но Си Цзиньпин «не делал комментариев о возможности такого сценария».

    По мнению ряда экспертов, призыв Обрана к европейцам не ждать инициатив из США указывает на то, что сам премьер Венгрии, в том числе при поддержке Эрдогана, пытается создать геополитические условия, которые позволят Дональду Трампу в случае победы на выборах «обнулить» провоенных политиков в Европе.

    В России вероятность подобного сценария оценивают скептически. «Орбан пытается сплотить внутри Европы коалицию стран, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Однако США при нынешнем руководстве и ряд стран Европы пока стоят на непримиримых позициях», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «США и ЕС отклоняют попытки Орбана подключить к дипломатии Китай, Турцию и Трампа как кандидата в президенты». «Запад постарается «обнулить» политику Орбана. Будапешту наверняка пригрозят новыми санкциями и будут, образно говоря, выламывать ему руки. Вероятно, нынешнее положение дел не изменится до ноября – когда определится, кто станет президентом США», – полагает Рар.

    «Орбан прекрасно понимает, что совершает фактически невозможную миссию. Владимир Путин назвал эту миссию маловероятной, когда говорил о потенциальном посредничестве между Россией и Украиной. Однако Орбан, несмотря на минимальные шансы на успех, пытается воспользоваться ими, и здесь надо отдать ему должное», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Он будет всюду проявлять активность. Турция уже участвовала в организации мирных переговоров. Попытки были у Эр-Рияда и Абу-Даби. Орбан действительно может привлечь больше стран к этому процессу, но он понимает, где центры принятия решений – это Москва, Пекин и Вашингтон, – добавил Корнилов. –

    Вот он и пытается работать с этими центрами, расширяя круг тех, кто может его поддержать».

    Иначе на ситуацию смотрит политолог Вадим Трухачев. По его словам, первичными для Обрана являются интересы Венгрии и венгров, которые проживают в Закарпатье. «Программа максимум для него – объединить этнических венгров в границах своей страны. А программа минимум – добиться создания автономии венгров в Закарпатье, для чего ему необходима поддержка России, Турции и Китая», – считает Трухачев.

    Параллельно с этим Обран пытается говорить с ЕС и НАТО на равных, поэтому создает третью по численности фракцию в Европарламенте и становится одним из безусловных лидеров условной «партии мира». Тем самым он выходит на общеевропейский политический уровень. Также Обран учитывает позицию Пекина.

    «Когда Си Цзиньпин приезжал в мае в Будапешт, то Орбан сказал, что выражает этому плану полную поддержку. И, съездив в Пекин, венгерский премьер подтвердил это. То, что сейчас говорит Орбан, перекликается с китайским мирным планом», – считает эксперт.

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