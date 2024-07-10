Блинкен: Украине достаточно выделяемой Западом помощи

Tекст: Дарья Григоренко

«Уверен, что так и есть», – отметил Блинкен, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Киеву достаточно выделяемой западными странами военной помощи, передает ТАСС.

По его словам, «успех Украины» заключался бы в том, чтобы она была «сильной и независимой», а также была больше интегрирована в Евросоюз и НАТО и твердо стояла на ногах в военном, экономическом и демократическом плане.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает вооружений и снарядов для собственного контрнаступления или противодействия наступлению российских войск.

10 июля США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).