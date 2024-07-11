Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В Вашингтоне прошел саммит НАТО. Внешне выглядит так, что главной темой на нем была Украина. Киевский режим требует от НАТО оружие и четкую схему по вступлению в альянс. Некоторую помощь на Западе Украине действительно дали – пообещали ПВО, а также поставки пары десятков самолетов F-16 в самое ближайшее время.

Однако главным актером на сцене в этот раз был не Зеленский. Как писала CNN, саммит НАТО должен был превратиться в «публичную проверку состояния здоровья и когнитивных способностей 81-летнего Джо Байдена». По мнению издания, «каждый его шаг, каждый жест, каждое слово будет подвержено тщательной оценке – особенно после того, как образ постаревшего и временами невменяемого главнокомандующего был вбит в головы 50 миллионам зрителей дебатов в Атланте в прошлом месяце».

Так и произошло, и групп экзаменаторов было как минимум две. К первой относятся сами американцы – элита демократической партии, а также простые избиратели, которым менее чем через три месяца нужно определить имя следующего президента США.

Демпартия расколота. Одни уверяют, что Байдена нужно срочно менять, поскольку его состояние здоровья не позволит вести предвыборную кампанию и составить конкуренцию республиканскому кандидату Дональду Трампу. Другие же говорят, что Байдена нужно оставлять – хотя бы потому, что у демократов нет проходной альтернативы, а сам Байден уходить не хочет.

Считалось, что если президент США на саммите выступит очень плохо, то все партийные боссы консолидированно придут к нему и поставят его перед фактом о необходимости достойного ухода – в том числе под угрозой обращения к 25-й статье Конституции (позволяющей при согласии Конгресса досрочно прекратить полномочия президента) и недостойного ухода. И одним из аргументов будет дальнейшее падение рейтинга президента среди американцев, еще раз убедившихся в его недееспособности.

Этот первый экзамен, проходивший на саммите НАТО, Байден не сдал. В ходе своих выступлений президент США звучал неубедительно и стал героем новых конфузных ситуаций – в частности, говоря о жене генсека НАТО Йенса Столтенберга, произнес слова таким образом, что это звучало как наличие у него с ней интимных отношений.

Неудивительно, что сразу после окончания саммита шансы на победу президента на выборах у букмекеров сократились почти на четверть (с 20 до 15%), а приток средств в его предвыборную кампанию резко упал. Ряд спонсорских мероприятий по сбору денег был вообще отменен.

С другой стороны, Байден продолжает отказываться покидать предвыборную гонку и даже атакует своих критиков. В своем письме конгрессменам от 8 августа (которое утекло в американские СМИ) Байден фактически шантажировал их электоратом. Говорил, что праймериз прошли, что пытавшиеся бросить ему вызов на этих праймериз проиграли и что у Байдена достаточно голосов для того, чтобы автоматически избраться на съезде Демпартии.

В ближайшие дни демократам нужно решить: либо усиливать давление на президента (а также попытаться найти проходную альтернативу, которой пока нет), либо смириться с его выдвижением. И времени на раскачку нет – в первой половине августа в ряде штатов истекают всевозможные дедлайны по регистрации кандидатов.

Второй группой экзаменаторов Байдена стали союзники. По словам бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, лидеры стран – членов альянса прибыли в Вашингтон для того, чтобы убедиться в готовности США и дальше возглавлять организацию. Причем готовности не только лично Байдена (в победу которого на выборах верит все меньшее количество западных лидеров), но и самих США. «Сомнительные политические перспективы президента усилили страхи среди стран – членов альянса относительно возвращения в Белой дом разносящего НАТО Дональда Трампа, а также что это возвращение будет значить для альянса и всех трансатлантических отношений», – пишет Christian Science Monitor.

Эти страхи неудивительны: при Байдене НАТО процветает. «Байден многое сделал для того, чтобы оживить Североатлантический альянс после пренебрежительного и враждебного отношения к НАТО в период четырехлетнего правления Дональда Трампа… Байден рассматривал альянсы как ключевой инструмент своей внешней политики и провозгласил центральным из этих альянсов НАТО, без которого американские интересы и ценности не смогли бы долго выживать в турбулентном мире», – пишет издание Slate.

Кроме того, Евросоюз сейчас занимает куда более ястребиную линию в отношении событий на Украине, нежели чем даже администрация Байдена. И эта позиция принесет выгоду только в том случае, если по итогам президентских выборов в США в Белом доме будет сидеть президент и/или команда, готовые воевать с Россией до последнего украинца. Которые будут придерживаться единого с Европой «крестоносного» подхода в адрес Москвы.

Однако в случае возвращения в Белый дом прагматика Трампа (уже не раз заявившего о готовности договариваться с Москвой) Европа может оказаться как на обочине конфликта, так и переговорного процесса.

Более того, в ЕС опасаются, что Трампу Европа будет нужна и важна исключительно как поставщик ресурсов для противостояния Китаю. Что Трамп оставит Европу один на один с Россией. Хотя бы потому, что Америка в этом вопросе уже не нужна.

«Когда НАТО создавалось в 1949 году, европейские нации восстанавливались после Второй мировой, а СССР представлял угрозу, с которой Европа не могла справиться без США. Сама Европа была одним из ключевых центров индустриального развития и потому представляла из себя значимый стратегический приз, – пишет американский политолог Стивен Уолт. – Сейчас же все не так. СССР и Варшавского пакта больше нет, а Россия не обладает возможностями для завоевания и подчинения Европейского континента».

Европа до сих пор представляет из себя приз, однако США получают его иным способом – за счет выкачивания ресурсов из европейских экономик.

Так зачем тогда США должны нести расходы на существование НАТО? По мнению экспертов, Трамп задаст этот вопрос – и переложит на другие страны альянса значительную часть финансирования НАТО. Трамп принудит Европу защищать себя самостоятельно, что тамошние лидеры давно отвыкли делать. Окончательно результат этого экзамена США будут демонстрировать по итогам выборов президента страны.

Да, ряд СМИ (в частности, Economist) указывают, что одним из вариантов «трампозащиты» НАТО будет включение в альянс Украины. Это могло бы зафиксировать высокий уровень конфликтности в регионе и не позволить Дональду Трампу о чем-то договориться с Москвой. Однако, как показал саммит НАТО, вероятность подобного включения до выборов в США близка к нулю. Для него среди стран НАТО нужен консенсус, а сейчас большинство членов альянса вовсе не готовы рисковать прямым военным столкновением с Россией. В том числе и сами США.