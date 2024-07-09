Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.0 комментариев
На Западе представили саммит НАТО собранием неудачников
FT: Зеленский будет не худшим из лидеров стран на саммите НАТО
Когда президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами НАТО на саммите в Вашингтоне, он должен задать себе вопрос, находится ли он в лучшей политической форме, чем многие другие за столом переговоров, пишет обозреватель Financial Times Генри Фой.
Как пишет FT, некоторые из крупнейших игроков альянса находятся в плачевном состоянии. Фой отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон будет находиться в Вашингтоне, но его голова будет в другом месте, так как результаты выборов в парламент ввергли Францию в глубокую неопределенность. Он добавил, что немецкий лидер Олаф Шольц, самый важный поставщик помощи Украине в Европе, возглавляет крайне непопулярное правительство, которое почти наверняка будет заменено в следующем году, а в Голландии сформировано новое правительство, возглавляемое крайне правыми. Кроме того, в Бельгии действует временная администрация.
Издание отмечает, что более десятка ведущих европейских лидеров НАТО имеют отрицательные рейтинги одобрения. Усугубляя ощущение нестабильности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало гнев его союзников по НАТО. При этом президент США Джо Байден находится в худшем состоянии из всех. В преддверии ноябрьских выборов он уступает сопернику Дональду Трампу.
Ранее Bloomberg сообщал, что саммит стран НАТО в Вашингтоне будет омрачен внутренними беспорядками по всему альянсу из-за неудачного выступления американского президента Джо Байдена на дебатах и проигрыша партии президента Эммануэля Макрона в ходе парламентских выборов во Франции.