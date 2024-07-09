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    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после ударов ВС России
    Российские войска уничтожили натовскую технику и до 40 военных в Запорожье
    Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    9 июля 2024, 11:14 • Новости дня

    На Западе представили саммит НАТО собранием неудачников

    FT: Зеленский будет не худшим из лидеров стран на саммите НАТО

    На Западе представили саммит НАТО собранием неудачников
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Когда президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами НАТО на саммите в Вашингтоне, он должен задать себе вопрос, находится ли он в лучшей политической форме, чем многие другие за столом переговоров, пишет обозреватель Financial Times Генри Фой.

    Как пишет FT, некоторые из крупнейших игроков альянса находятся в плачевном состоянии. Фой отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон будет находиться в Вашингтоне, но его голова будет в другом месте, так как результаты выборов в парламент ввергли Францию в глубокую неопределенность. Он добавил, что немецкий лидер Олаф Шольц, самый важный поставщик помощи Украине в Европе, возглавляет крайне непопулярное правительство, которое почти наверняка будет заменено в следующем году, а в Голландии сформировано новое правительство, возглавляемое крайне правыми. Кроме того, в Бельгии действует временная администрация.

    Издание отмечает, что более десятка ведущих европейских лидеров НАТО имеют отрицательные рейтинги одобрения. Усугубляя ощущение нестабильности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало гнев его союзников по НАТО. При этом президент США Джо Байден находится в худшем состоянии из всех. В преддверии ноябрьских выборов он уступает сопернику Дональду Трампу.

    Ранее Bloomberg сообщал, что саммит стран НАТО в Вашингтоне будет омрачен внутренними беспорядками по всему альянсу из-за неудачного выступления американского президента Джо Байдена на дебатах и проигрыша партии президента Эммануэля Макрона в ходе парламентских выборов во Франции.

    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет, и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирование противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    8 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    Конструкторам разрешили использовать в военных разработках зарубежные изобретения

    Путин разрешил использовать зарубежные изобретения в военных разработках

    Конструкторам разрешили использовать в военных разработках зарубежные изобретения
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральные конструкторы смогут предлагать использовать при создании вооружений иностранную интеллектуальную собственность, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ вносит изменения в пункт 13 Положения о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, передает ТАСС. Этот пункт описывает список действий, на которые генконструктор имеет право.

    Изменения подразумевают наделение конструкторов правом «представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники».

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    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

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    8 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.

    Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.

    Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.

    Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.

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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    8 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    В Москве переименовали театр Виктюка

    Театр Виктюка в Москве переименовали в «Театр – Сцена «Мельников»

    В Москве переименовали театр Виктюка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный театр Романа Виктюка под художественным руководством Константина Богомолова сменил название на «Театр – Сцена «Мельников».

    Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, сообщили в театре, передает ТАСС.

    Богомолов стал художественным руководителем театра в начале июня. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

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    8 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск заявил, что не отдаст Украине истребители МиГ

    Туск объяснил, почему не отдаст Украине истребители МиГ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава не может отправить Киеву истребители МиГ, которые тот запрашивает, без помощи натовских союзников, заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Польша не может передать самолеты МиГ, поскольку они выполняют задачи по дежурству в польском небе, сказал Туск, передает ТАСС.

    Туск пообещал, что если натовские союзники разрешат Варшаве заменить эти истребители другими, то он будет убеждать польских военных передать самолеты киевскому режиму.

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    8 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Зеленский: Польша сможет перехватывать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Договор с Польшей предусматривает возможность перехвата ракет России

    Зеленский: Польша сможет перехватывать российские ракеты над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

    Как указал Зеленский, в соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма перехвата в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов. Он выразил надежду, что данный вопрос будет проработан в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник власти Польши и Украины подписали в Варшаве соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

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    8 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    На экс-заводе Volkswagen в Калуге началось серийное производство автомобилей

    Алиханов: На экс-заводе Volkswagen в Калуге началось серийное производство автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заводе ООО «АГР» (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге возобновлено производство автомобилей, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

    «Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их (ООО «АГР») потенциальными партнерами», – цитирует Алиханова ТАСС.

    Он уточнил, что начат серийный выпуск машин.

    Ранее на территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружили большое скопление немецких, японских и китайских машин.

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    8 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщили в МИД РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.

    Коментарии (23)
    8 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев
    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы, сообщило Минобороны России.

    Поражены также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинские военные в зоне ответственности группировки «Центр» за последние сутки потеряли очередной американский танк Abrams, а также свыше 385 человек, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119, сообщило Минобороны России.

    Группировка улучшила тактическое положение, поразила формирования 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой (ДНР), а также отразила пять контратак штурмовиков 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны у Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области. Там отражены три контратаки штурмовиков 92-й штурмовой бригады ВСУ.

    Армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 260 человек и САУ 2С3 «Акация».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки и Артемовки в ЛНР. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 495 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Белогоровки в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 570 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены три американские гаубицы М198, три орудия Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, американская гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР и отразила атаку штурмовиков 123-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 140 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FН-70 и орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Нестерянки в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 90 человек, гаубицу FН-70 и два орудия Д-20.

    Средства ПВО сбили за сутки четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 30 дронов.

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    8 июля 2024, 19:59 • Новости дня
    В Москве арестовали двух обвиняемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, задержанных по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».

    Обвиняемые Абдурашидов и Ортикбоев арестованы, они пробудут под стражей два месяца – до 6 сентября, передает ТАСС.

    Ранее по факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле телецентра Останкино завели дело.

    Коментарии (22)
    8 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    Россиянам решили дать возможность вступать в брак без предъявления документов
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, сообщили в аппарате вице-премьера.

    В сообщении говорится, что необходимо разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.

    Чтобы подтвердить личность при заключении брака, смене имени и других услугах ЗАГС, будет достаточно данных из Единой биометрической системы. Когда сервис запустят, россияне смогут получать услуги органа ЗАГС двумя способами: с помощью удостоверяющих личность документов или по биометрии.

    Ранее в России решили разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.

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    Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

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    Россия поможет Индии найти место среди великих держав

    В Москве ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди. Этот визит важен для обеих сторон не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений, но и в контексте решения вопросов международной безопасности. Как отмечают в экспертной среде, Москва дает возможность Нью-Дели балансировать внешнюю политику и не скатываться под диктат Вашингтона, который ищет любые возможные рычаги давления на Китай. Подробности

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    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте? Подробности

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    Без российского леса Финляндию накрыл «древесный кризис»

    Финляндия внезапно оказалась в «древесном кризисе»: собственных лесов в этой стране и даже импорта не хватает на всех желающих. Лесоперерабатывающие предприятия закрываются. Более того, финны вынуждены пускать строевой лес не на обработку, а на отопление. Такими оказались результаты геополитической ссоры с Россией. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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