ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза

FT: В ЕС сочли поездку Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, юристы ЕС сообщили государствам-членам, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС», передает ТАСС.

Там уточнили, что речь идет о нарушении положений закона, который обязывает все страны Евросоюза проводить внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой».

«За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Это проблема – такой способ работы неприемлем», – отметил Мишель.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».