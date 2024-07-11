Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.2 комментария
ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза
FT: В ЕС сочли поездку Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза
Европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.
Как пишет издание, юристы ЕС сообщили государствам-членам, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС», передает ТАСС.
Там уточнили, что речь идет о нарушении положений закона, который обязывает все страны Евросоюза проводить внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».
Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой».
«За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Это проблема – такой способ работы неприемлем», – отметил Мишель.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».