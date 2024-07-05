Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» после заявления Борреля о визите премьера Венгрии в Россию
Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».
Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический».
Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, передает РИА «Новости».
В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.