Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»

Посольство Китая в США выразило возмущение в связи с попытками НАТО очернить Пекин

Tекст: Антон Антонов

Столтенберг заявил, что послание НАТО стало «самым сильным» из «когда-либо направлявшихся Китаю». В декларации сказано, что Китай стал играть «определяющую роль» в специальной военной операции России на Украине из-за «безграничного партнерства» Пекина и Москвы, передает РИА «Новости».

НАТО обвинило Китай в «широкой поддержке» российского ВПК. По мнению альянса, это «увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности». НАТО заявило, что Китай должен «прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», не передавать ей продукцию двойного назначения. При этом НАТО добавило, что «остается открытым для конструктивного взаимодействия» с Пекином.

Посольство в ответ назвало бесполезным «раздувание» НАТО «тезиса о так называемой «китайской угрозе». По мнению китайской стороны, НАТО использует «проблемы региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны». Китай считает, что НАТО пора отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой. Действия НАТО «ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос», считает Китай.

Посольство подчеркнуло, что Китай не является «соучастником украинского кризиса», он «не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», а торговлю с Россией ведет, соблюдая правила рынка и принципы ВТО. Подчеркивается, что такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике.

«Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию», – сказано в сообщении.

Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.