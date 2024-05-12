Кэмерон выразил обеспокоенность из-за продвижения ВС России в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью телеканалу Sky News назвал это «чрезвычайно опасным», передает ТАСС.

Кэмерон подчеркнул, что западные страны надеются на то, что украинским силам удастся удержать свои позиции в текущем году. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил он.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.