11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Кэмерон выразил обеспокоенность из-за продвижения ВС России в Харьковской области
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен в связи с наступлением российских войск в Харьковской области.
Он в интервью телеканалу Sky News назвал это «чрезвычайно опасным», передает ТАСС.
Кэмерон подчеркнул, что западные страны надеются на то, что украинским силам удастся удержать свои позиции в текущем году. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил он.
Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.