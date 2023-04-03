Грузинский аналитик объявил о желании Киева сменить власть в Грузии

Для «украинизации» Грузии оппозиционеры использовали события, связанные с «Законм об иноагентах», который Запад потребовал не рассматривать, что говорит о «двойных стандартах», сказал газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе. Ранее глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о провале плана «украинизации» страны.

Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе заявил, что «с 2020 года, последних выборов в парламент страны, радикальной оппозицией и ее покровителями продолжаются попытки дестабилизировать ситуацию».

«Для этого используется любой повод, – сказал он. – К дестабилизации призывают и сам бывший президент Михаил Саакашвили, и все остальные члены его банды».

По словам аналитика, «весьма чувствительно в Тбилиси реагируют на причастность к таким процессам западных политиков, так как это не может не дискредитировать веру в западные стандарты».

«Взять последний факт – участие в акции протеста в Тбилиси евродепутата Виолы фон Крамон. Она и некоторые ее коллеги то и дело клянутся в любви к Грузии, а на деле получается любовь к радикальной, деструктивной оппозиции», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«Для «украинизации» Грузии оппозиционеры использовали и события в марте, связанные с рассмотрением «Закона об иноагентах». Было тяжело смотреть, как политиканы использовали в своих целях молодежь, говоря о том, что это «русский закон». А тем временем этот же самый закон сейчас принимается на Западе для выявления агентов иностранного влияния. Но им можно, а Грузии нельзя! Что это, если не двойные стандарты? И такие подходы, когда западные политики требовали от Грузии вообще не обсуждать этот закон, не могут не восприниматься критично. Это же большевистские подходы!» – сказал аналитик.

По его словам, сейчас грузинская оппозиция работает с иностранными лоббистами, чтобы страна не получила статус кандидата в члены Евросоюза. «Я знаю, что ведется такая работа, чтобы молодежь опять хлынула на улицы, – сказал он. – То есть следует ждать новых попыток дестабилизации. Правительству очень непросто, приходится все время быть начеку».

Он отметил, что «в пророссийской ориентации правительство Грузии безосновательно обвиняют те самые силы, которые передавали России стратегические грузинские объекты после войны 2008 года, в период правления Саакашвили».

Петрэ Мамрадзе также обратил внимание на продолжающиеся упреки в адрес Тбилиси из Киева. «Мощнейшие коррпупционные связи, в том числе на военных контрактах, в свое время были созданы Саакашвили и Виктором Ющенко. Делались огромные деньги. Еще с того времени на Украине Саакашвили готовил убежище для себя и членов своей банды, закладывая под это фундамент», – напомнил эксперт.

«При Владимире Зеленском все это продолжается. На высоких должностях в Киеве грузины, которых разыскивает Грузия. Украина растоптала многие ранее заключенные двусторонние договоренности. Посмотрите – все время оттуда слышны оскорбительные, провокационные выпады в адрес всенародно избранных властей Грузии. Очевидно, что Киев очень бы хотел, чтобы власть в Тбилиси сменилась», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что план «украинизации» Грузии, задуманный ее недругами, провалился. По его словам, в стране хотели устроить второй полигон.