Премьер Грузии сообщил о провале плана «украинизации» страны

План «украинизации» Грузии, задуманный ее недругами, провалился, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузии нужны экономический рост, мир и стабильность. Этому противостоит деградировавшая, экстремистская оппозиция. Но мы сохраним и обеспечим порядок и стабильность, так как именно это соответствует нашим национальным интересам», – сказал глава правительства.

По его словам, «провалился план «украинизации» Грузии».

«Здесь хотели устроить второй полигон», – отметил Гарибашвили, комментируя акции протеста в Тбилиси в марте против закона об иностранных агентах.

«Есть красные линии, пересечения которых мы не простим. Насильственное свержение правительства, к которому готовились эти люди (участники протестов и их идеологи), не получится. Мы будем бескомпромиссны к такому», – заявил премьер-министр Грузии.

Ранее грузинские власти обвинили депутата ЕП от Германии Виолу фон Крамон в поддержке радикалов в стране, желающих устроить Майдан в Тбилиси.

При этом правоохранительные органы страны уже задержали первого участника радикальных протестов, который уличен в метании «коктейлей Молотова» в стражей порядка и поджоге полицейской машины. Ему грозит от семи до 11 лет лишения свободы.