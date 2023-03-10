|
|
Депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
По го словам, решение не принято, один депутат проголосовал за, а 35 – против, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс».
Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».
Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.
В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов
Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов
|
|
«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.
На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.
«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.
«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.
Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.
«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.
Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии, отметив, что теперь стало понятно, почему США не в Евросоюзе.
Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля, подметила, что США все еще не в Европейском союзе, поскольку там закон об иноагентах действует с 1938 года.
Ранее Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине
Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов».
В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia.
Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии.
Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович».
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах.
Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах.
Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах
Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости
|
|
Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом».
По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.
«А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе.
«В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.
«Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он.
Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции».
«Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик.
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах
|
|
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ.
Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС.
Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы.
Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.
Лукьянов: Грузия идеальный объект воспитания со стороны прогрессивного человечества
События вокруг принятия закона об иностранных агентах в Грузии демонстрируют, что Тбилиси теперь будет идеальным объектом воспитания со стороны прогрессивного человечества, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Возвращение заблудшей овцы в правильное стойло», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, МВД Грузии задержало за неподчинение и хулиганство 66 человек на акции против называемого оппозицией «пророссийским» законопроекта об иноагентах.
Отметим, что власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.
Оппозиция Грузии решила продолжить митинги протеста
|
|
Оппозиция Грузии вечером возобновит митинги протеста, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирча» («Шишка») – больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге о новой акции протеста в 19.00 тбилисского времени (18.00 по Москве).
По его словам, пока юридически законопроект не будет отозван и пока не освободят всех задержанных демонстрантов, митинги продолжатся.
Депутат от радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности».
Напомним, в четверг правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским».
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости.
Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах
|
|
Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ.
В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций.
После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию.
Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии».
Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.
У парламента Грузии начались столкновения спецназа и митингующих
Столкновения между спецназом и митингующими начались в Тбилиси неподалеку от парламента Грузии
|
|
Столкновения между протестующими против принятия закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии начались в Тбилиси неподалеку от парламента республики.
Митингующие стали бросать в спецназ разные предметы. В ответ силы специального назначения МВД Грузии применили свето-шумовые гранаты, позже в ход пошли водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС.
В результате применения полицией спецсредств демонстранты сначала отступили, однако потом, когда стрельба стала стихать, вновь приблизились к кордону спецназа. Высокая концентрация газа в воздухе затруднила или сделала невозможным для демонстрантов длительное нахождение на переднем крае противостояния с силами полиции.
После того как силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять митингующих от здания парламента республики, участники протестов в Тбилиси, пытаясь оказывать сопротивление силовикам, начали устраивать беспорядки. В частности, протестующие выбили стекла здания парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили железные ограждения, установленные полицейскими. Участникам протеста удалось перевернуть полицейскую машину. Они также начали возводить баррикады из подручных предметов, чтобы тем самым помешать спецназу продвигаться вперед.
Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского телеканала «Имеди» призвал собравшихся у парламента в Тбилиси митингующих успокоиться и вернуться в рамки мирного собрания. Он обвинил радикальную оппозицию в попытке обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона.
Ранее спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии.
Госдеп заявил о существовании угрозы отношениям Грузии с Западом
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом
|
|
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада.
Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.
Прайс также призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста, обе стороны проявлять сдержанность, избегать какой бы то ни было эскалации насилия, уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.
Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию.
Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
|
|
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.
Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.
Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах
|
|
Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении об отзыве сказано, что законопроект отозван без всяких условий.
Подписанты говорят, что «общество было введено в заблуждение и восприняло законопроект, принятый в первом чтении, как «русский» и как отказ от Европы».
«Мы должны сберечь мир, спокойствие и экономическое развитие Грузии, прогресс Грузии на пути евроинтеграции. Поэтому мы как ответственная сила приняли решение без всяких условий и оговорок отозвать законопроект», – отмечают подписанты.
За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД.
В Тбилиси регулярно вспыхивали противостояния спецназа и радикалов, которые жгли машины, строили баррикады, нападали на полицию, блокировали улицы, крушили здание парламента, использовали «коктейли Молотова» и регулярно говорили о «приближении Майдана».
Законопроект резко критиковали ЕС и США.
Утром в четверг отмечалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей.
СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии
В международный розыск объявили пятерых воевавших за киевский режим грузинских наемников из «Грузинского национального легиона», сообщили в Следственном комитете.
Следствие объявило в международный розыск пятерых граждан Грузии, ранее их заочно обвинили и избрали меру пресечения, сообщается на сайте ведомства.
Также получены доказательства участия в «Грузинском национальном легионе» еще троих граждан Грузии, им предъявили аналогичное обвинение.
Проводится сбор информации, нужной для привлечения к уголовной ответственности наемников из других стран.
Ранее СК сообщал, что иностранные наемники, участвующие на стороне киевского режима, получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов).
Политолог Корнилов: Грузинская власть идет по «известным граблям» Януковича
|
|
Власти Грузии допустили серьезную ошибку, пойдя на поводу у оппозиции. Теперь протестующие почувствовали свою безнаказанность. Тбилиси стоит обратиться к российскому опыту в этом вопросе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее митингующие в Грузии потребовали отставки правительства.
«Фактически оппозиция получила то, чего хотела – отзыв закона и освобождение арестованных на митингах. И они празднуют победу. Но недаром говорят, что у революции есть начало и нет конца. Власти допустили ошибку, в результате которой «улица» почувствовала свою силу», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Цветные» технологии уже запущены, и просто так останавливать их оппозиции невыгодно. Если эскалация напряженности будет набирать обороты, это может довести до украинских событий образца 2013-2014 годов. Все зависит от искусства нынешней власти. Но пока они дают слабину», – рассуждает собеседник.
«Более того, все те, кто ранее был задержан за беспорядки, а затем отпущен, станут сигналом для всех: вы можете нападать на полицейских, громить здания – и вам ничего за это не будет. В свое время Виктор Янукович действовал так же, и это привело лишь к усилению демонстраций. Грузинская власть идет по «известным граблям», – указывает эксперт.
«Официальному Тбилиси сейчас надо действовать очень последовательно. И если уж они ориентируются на Запад, то могут позаимствовать опыт Франции или США. Мы видим, какие сроки дают тем, кто, например, принимал участие в штурме Капитолия», – обращает внимание политолог.
«Если власть будет и дальше «заигрывать с протестующими», то вскоре она перестанет быть властью. Это аксиома, проверенная десятилетиями. При этом я не говорю о жестком подавлении протестов. В этом плане Грузии есть чему поучиться у России. В нашей стране также неоднократно пытались запустить все известные «цветные» механизмы. Но мы, в том числе при помощи мягкой силы, сдерживали подобные настроения», – заключил Корнилов. Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД Грузии сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.
Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД