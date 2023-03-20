Тбилиси выразил сожаление западной поддержкой радикальной грузинской оппозиции

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в понедельник выразил разочарование стимулированием Западом, в том числе финансово, радикальной оппозиции в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вызывает очень большое сожаление, когда видишь в коридорах Страсбурга и Брюсселя представителей радикальных групп, – заявил он на брифинге. – Это прямое стимулирование радикализма, и в таких условиях невозможно говорить о деполяризации. Я сожалею».

На минувшей неделе группа радикальных оппозиционеров из Грузии была принята в европейских институтах.

«Каждое рукопожатие (с радикальными оппозиционерами) дает радикалам дополнительную энергию, - отметил Шалва Папуашвили. – Ранее я уже фиксировал позицию, в том числе представителям Евросоюза, что говорить о деполяризации и в то же время вставлять палки в колеса этого процесса, может только вызывать разочарование».

Он призвал международных акторов вносить посильный вклад в деполяризацию в Грузии, а не стимулировать радикалов.

По словам председателя парламента, «радикальные грузинские группы напрямую финансируются» из различных западных фондов и организаций.

«Один из таких фондов возглавляют европарламентарии», – сказал он.

Председатель парламента не исключил, что такое зарубежное финансирование противоречит законам Грузии.

Ранее сопротивление Запада и многотысячные акции протеста не позволили властям Грузии принять Закон об иностранных агентах, чтобы обеспечить прозрачность финансирования неправительственного сектора в стране.