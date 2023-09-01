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    1 сентября 2023, 18:55

    Сторонники Саакашвили в Грузии нашли себе нового кумира

    В Грузии запустили процедуру импичмента президента

    Сторонники Саакашвили в Грузии нашли себе нового кумира
    @ ADAM BERRY/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Дмитрий Александров

    Парламентское большинство в Грузии попробует избавиться от своего главного политического противника – действующего президента Саломе Зурабишвили. Поводом для процедуры импичмента стали зарубежные визиты Зурабишвили вопреки требованиям правительства. У кого в этой схватке более выигрышные позиции и сможет ли Зурабишвили получить в глазах Запада тот же статус, которым ранее обладал Михаил Саакашвили?

    На этой неделе правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Как заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе, Зурабишвили «грубо нарушила конституцию» в части зарубежных поездок и встреч с другими политиками.

    Согласно основному закону, «президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства», которое запретило Зурабишвили официальные зарубежные поездки. В заявлении правительства страны сообщалось, что кабинет министров «отказал президенту» в просьбе посетить в течение осени с рабочими визитами ФРГ, Украину, Швейцарию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Чехию, Данию, Израиль и ОАЭ.

    Однако на этой неделе глава государства, нарушив запрет, отправилась в ФРГ и ряд других европейских государств. Цель поездки – продвижение идеи предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В Берлине Зурабишвили встретилась с президентом Германии Францем-Вальтером Штайнмайером, а на пятницу у нее были намечены переговоры в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

    По мнению Кобахидзе, «в координации с радикальной оппозицией президент лоббирует неполучение статуса, ее визиты контрпродуктивны». «Мы понимаем, что до конца довести эту процедуру почти невозможно – нужно 100 голосов от 150 депутатов», – сказал политик, отметив, что представление в Конституционный суд подается из уважения к основному закону страны.

    В течение двух недель КС должен дать свою оценку. Если судьи посчитают возможным голосование по импичменту, то «за» должны проголосовать 100 депутатов. У парламентского большинства только 84 места. По словам Кобахидзе ориентировочно голосование в парламенте состоится в середине октября.

    Зурабишвили победила на президентских выборах в 2018 году при поддержке «Грузинской мечты», однако в последнее время глава государства регулярно критиковала правящую партию за «недостаточную солидарность» с Украиной. После заявления партии о запуске процедуры импичмента Зурабишвили разместила в социальных сетях фото, на котором она улыбается, держа в руках мобильный телефон, следуя, предположительно, в Брюссель.

    Полномочия президента в парламентской республике носят церемониальный характер. Однако глава государства имеет право на помилование, поэтому оппозиция просит Зурабишвили выпустить на свободу экс-президента Михаила Саакашвили, который с октября 2021 года отбывает шестилетний срок за превышение служебных полномочий и коррупцию.

    Следующие президентские выборы в Грузии намечены на 2024 год. Нового главу государства впервые будут выбирать не всенародным голосованием, а парламентским большинством при участии представителей регионов – так называемой коллегии выборщиков. Причем сначала состоятся парламентские выборы (осень 2024 года), а затем сразу – президентские.

    По мнению грузинского эксперта по внешним связям Сосо Цинцадзе, начало процесса импичмента Зурабишвили не обернется для «Грузинской мечты» критикой со стороны Евросоюза. Более того, президент спокойно пробудет на своей должности до конца своих полномочий в 2024 году. У «Грузинской мечты» нет необходимых 100 голосов, «а рассчитывать на оппозиционные мандаты не приходится».

    «Для европейского обывателя конституция является священной коровой. Политическая целесообразность в данном случае отходит на второй план. Европейцам критично важно, нарушила ли президент Грузии конституцию или нет», – считает аналитик.

    По его мнению, история с импичментом «вызовет временный эффект», особенно на фоне встречи президента Грузии с главой Евросовета. Цинцадзе посоветовал обратить внимание на общий внешнеполитический контекст. «ЕС заинтересован адекватно ответить на расширение БРИКС. Поэтому стали говорить о приеме новых членов в ближайшие годы. Это удваивает шансы Грузии получить статус кандидата», – полагает собеседник.

    С тем, что у «Грузинский мечты» не хватит голосов отправить Зурабишвили в отставку, согласен грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. «При этом юристы Зурабишвили будут, очевидно, говорить, что она ездила за границу как частное лицо – ничего не подписывала, не вела переговоры, а только общалась и излагала свои идеи», – сказал аналитик.

    «Француженка Зурабишвили говорит с западными политиками на понятном им языке и о понятных для них ценностях. В ситуации, когда правительство Грузии с привлечением саакашвилевских лоббистов незаслуженно обвиняют в якобы пророссийских позициях, в некоторых кругах на Западе может возникнуть больше симпатий к президенту Грузии», – добавляет Мамрадзе. По его словам,

    «внутри страны происходит занимательный процесс, когда президента интенсивно поддерживают те, кто ее раньше нещадно поносил, а именно сторонники Михаила Саакашвили и партии бывшего президента «Единое национальное движение».

    «Выиграть выборы в 2018 году без поддержки «Грузинской мечты» и авторитета бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили Саломе Зурабишвили не смогла бы. Это стало решающим фактором победы. Было бы неплохо, если бы президент задумалась, почему ее сейчас так рьяно поддерживают силы, площадно бранившие ее ранее», – отмечает Мамрадзе.

    «У «националов» шкурные интересы, они хотели бы помилования Саакашвили. Но Зурабишвили не может не понимать: даже если она помилует Саакашвили, то против него ведутся и другие уголовные дела. Он все равно останется в заключении. А возможное помилование приведет к еще большему снижению симпатий населения по отношению к ней», – считает Мамрадзе.

    Несколько иной точки зрения придерживается Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. По его словам, «вероятность реализации импичмента, безусловно, есть». «После неудачного опыта с Саакашвили с его практически диктаторскими президентскими полномочиями в Грузии ввели систему парламентской республики, где полномочия главы государства урезаны до чисто представительских функций», – указал он. Собеседник напомнил, что

    Зурабишвили не впервые пытается выйти за рамки своих полномочий.

    В частности, она поддерживала требование оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов. «Президент парламентской республики не имеет на это право, он должен выражать позицию парламентского большинства», – подчеркнул эксперт, добавив, что если сейчас Зурабишвили решится опереться на поддержку улицы и Запада, то «это может привести к серьезному противостоянию».

    Жарихин также объяснил, почему президент не отвечает на призывы оппозиции помиловать Саакашвили. «Это может создать революционную ситуацию в стране. Президент не хочет, чтобы Саакашвили был лидером оппозиции. Она сама претендует на лидерство, поэтому ей совершенно не интересен Саакашвили на свободе», – уверен политолог.

    По мнению Жарихина, Зурабишвили, которая обладает двойным гражданством, «является послом Запада в Грузии в ранге президента». Однако он усомнился в том, что Зурабишвили сможет получить в глазах Запада тот же статус, которым ранее обладал Саакашвили. «Она лишь чиновник, образованный и опытный, но без харизмы. Оппозиция к такому не привыкла и не пойдет за ней», – предположил Жарихин.

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