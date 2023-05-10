Россия упростила жизнь миллиону грузин

Политики прогнозируют восстановление дипотношений после отмены виз и возобновления авиасообщения с Грузией

У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси. Среди них – президент Саломе Зурабишвили, увидевшая в данной инициативе «очередную российскую провокацию», а также сторонники Михаила Саакашвили, пообещавшие погромы офисам российских авиакомпаний. Смогут ли эти политики вновь устроить массовые беспорядки в Тбилиси, которые четыре года назад привели к прекращению воздушного сообщения между Россией и Грузией?

Президент Владимир Путин в среду издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Указ признает утратившим силу документ от 2019 года, запрещавший воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии. Другой пункт указа от 2019 года рекомендовал туроператорам и турагентам «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки в Грузию.

Другим указом глава государства с 15 мая отменил для граждан Грузии визовый режим. В отличие от запрета на прямые авиарейсы, этот режим был введен очень давно – 23 года назад. Но отныне грузины смогут въезжать без оформления виз – на основании документов, удостоверяющих их личность. Получать визу по-прежнему придется тем, кто собирается провести в России более 90 дней, в том числе для работы и учебы.

Сразу после издания указов МИД РФ отменил свою рекомендацию согражданам воздерживаться от поездок в Грузию, а Российский союз туриндустрии предположил, что турпоток в эту республику после восстановления прямых авиарейсов превысит 1 млн человек в год.

Зато гневную реакцию указы Путина вызвали у его грузинского коллеги Саломе Зурабишвили, заявившей об «очередной российской провокации». Восстановление прямого авиасообщения, по ее словам, «недопустимо», пока продолжается конфликт на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию самой Грузии. Заодно президент назвала «неприемлемым» и решение Путина упразднить для грузин визовый режим, хотя, строго говоря, этот вопрос не входит в сферу компетенции Тбилиси и относится к внутренним делам самой России.

Позднее Зурабишвили, вероятно, поняла, что погорячилась и что вообще ей будет сложно изобразить явно миролюбивый жест Москвы как очередной акт агрессии. Тогда она выпустила новое заявление, выдержанное в более спокойном тоне. В нем президент призвала правительство республики созвать Совет безопасности и рассмотреть идею отмены безвизового режима для россиян. Зурабишвили заявила, что введение виз необходимо на фоне «внутренних вызовов» Грузии.

Оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе, работавший советником у президента Михаила Саакашвили, заявил, что решение России «поставило Грузию в один ряд с Белоруссией и Северной Кореей», передал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам депутата, Москва показала всему миру, что Грузия возвращается на ее политическую орбиту. «Власти Грузии продали национальные интересы, – заявил депутат. – По международной репутации страны нанесен огромный удар». А лидер радикального грузинского движения «Дроа» («Настало время») Елена Хоштария, кстати, выпускница МГИМО, пообещала «физически противодействовать» сотрудникам российских авиакомпаний, если те появятся в Грузии:

«Ни одна российская авиакомпания здесь не откроет офис, не дадим! Не будет вашей ноги здесь».

В Москве же по поводу указа Путина не скрывали радости. «Только вчера обсуждали, что Грузия так правильно сейчас себя ведет, что пора бы вернуть авиасообщение и «безвиз» – и на тебе, вернули. Очень правильно, – отметила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. – Президента, который напал на наших миротворцев, грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть. Так, глядишь, в следующем году и на 9 Мая приедут». Как предположила Симоньян, грузинские рестораны в Москве «сегодня будут битком», и «исчерпывающее количество московских грузин» выпьет за здоровье Путина.

Возвращение в Тбилиси

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) не скрывал своего волнения: «Мы ждали этого три с половиной года! И по мере сил готовили его, приближали этот день. Это важное, сбалансированное решение, поскольку оно касается сразу и отмены виз, и возобновления прямого авиасообщения».

Как считает депутат, решения Москвы приняты в интересах обоих наших народов, но больше всего в нем заинтересованы граждане Грузии – те, кто хотел возобновить личные контакты с родственниками, живущими в нашей стране. «Теперь, надеюсь, возобновятся и деловые контакты, молодежное и культурное общение. Очень важно для меня и возобновление паломнических поездок – как в Грузию, так и в Россию», – сказал Гаврилов в интервью газете ВЗГЛЯД.

По мнению Гаврилова, нынешнее правительство Грузии в целом ведет себя прагматично, оно пытается укрепить стабильность по периметру своих границ. Поэтому решение Путина может принести долгосрочный геополитический эффект, предполагает депутат: в перспективе помочь разморозить отношения Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией. «Дело в том, что развитие транспортного коридора «Север – Юг», возможное расширение сети дорог между нашими странами не только через «Верхний Ларс» позволит включить все эти территории в общий «Один пояс – один путь» в российско-грузинском варианте», – не исключает депутат. В этом заинтересованы и все страны субрегиона – Турция, Иран, Ближний Восток и Центральная Азия, и даже Китай.

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«В то же время, уже судя по первой реакции президента Грузии Зурабишвили, понятно, что провокаторы не уймутся. Так же было, по моему мнению, и в 2019 году, когда в Тбилиси начались уличные выступления против участия нашей делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, когда вспыхнули массовые беспорядки. По сути, за этим скрывалась очередная попытка государственного переворота, инициированного из-за рубежа Михаилом Саакашвили, выступавшего тогда в прямом телеэфире с призывами свергнуть правительство. В этой попытке участвовали американские фонды и НКО, расположенные в Грузии», – напоминает Гаврилов. «Судя по словам Зурабишвили, для ее сторонников лучше, если бы Грузию по периметру вообще обнесли бы колючей проволокой», – посетовал он.

Депутат добавил, что прямо сейчас у него нет планов вернуться в Тбилиси. «Но в принципе, я хотел бы встретиться там со своими коллегами из Межпарламентской ассамблеи православия. Мы много о чем не договорили летом 2019 года», – посетовал он.

Стоит напомнить, что запрет на прямые авиарейсы в Грузию был введен в июле 2019 года, поскольку обстановка для россиян в закавказской республике была сочтена небезопасной. Москва приняла такое решение после так называемой гавриловской ночи 20–21 июня 2019 года.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, «ночь» началась с нападения на российских делегатов сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Служба протокола принимающей стороны посадила главу делегации Сергея Гаврилова в кресло спикера грузинского парламента. Националисты решили изобразить, будто оскорблены такой рассадкой, после чего Гаврилова пришлось буквально спасать, экстренно вывозя из Грузии. За этим последовал митинг, участники которого держали откровенно хамские антироссийские плакаты, и попытка штурма парламента, жестко пресеченная полицией.

Что касается визового режима для граждан Грузии, то Россия ввела его еще в 2000 году, в первый год президентства Владимира Путина. Как напоминает ТАСС, решение было принято, чтобы предотвратить проникновение в РФ с территории Грузии чеченских боевиков. Тбилиси ввел в ответ визовый режим, который с 2004 года действовал, однако, по упрощенной схеме. В 2012 году Грузия вообще отменила визы для россиян и предложила курс на нормализацию двусторонних связей, который в Москве поддержали. В 2015–2017 годах Россия постепенно тоже упростила визовый режим для граждан Грузии.

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Хотя до сих пор между странами не было прямого воздушного сообщения, Россия осталась абсолютным лидером по количеству туристов, приезжающих в Грузию (так, в прошлом году ее посетили 1,1 млн россиян, сообщает «Спутник-Грузия». Кроме того, как отмечает «Коммерсант», северный сосед давно стал главным рынком сбыта для грузинского вина (в нашу страну поставляется более 70% его экспорта из Грузии ) и агропромышленной продукции. Таким образом, Москва стала важнейшим внешнеторговым партнером для Тбилиси, а двусторонний товарооборот приближается к рекордному показателю в 2,5 млрд долларов.

Реакция официального Тбилиси

В отличие от президента республики, в правительстве Грузии указы Путина встретили одобрительно. «Более миллиона наших граждан проживают в РФ, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам», – пояснил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

Он также расценил как ненужный призыв Зурабишвили срочно созвать Совбез и ввести визовый режим для россиян. По словам министра, когда это сочтет нужным премьер-министр Ираклий Гарибашвили, «он обязательно это сделает. Это то решение, которое мы уже обсуждали и для которого на данном этапе нет тех масштабов, что могут потребовать созыва Совета безопасности».

В свою очередь спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в среду подтвердил, что Тбилиси «не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений». Правда, мотивация у Папуашвили другая – по его мнению, «Грузия по-прежнему находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией».

Бывший глава канцелярии президента Грузии Петрэ Мамарадзе предположил, что рядовые жители республики в большинстве своем нормально оценят отмену санкций со стороны Москвы. «В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо». Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.

Примерно такие же идеи звучат и в Москве, в российском парламенте. «На территории Грузии проживает много людей, желающих в прямом смысле быть с Россией: путешествовать по нашей стране, работать в ней, вести бизнес. Эти люди выступают за дружеские отношения между нашими народами, и мы не можем оставить их желание без ответа», – заявил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»). «Невзирая на все попытки Запада «раскачать» ситуацию внутри страны и риторику отдельных политических деятелей Грузии, у наших граждан остаются более-менее добрососедские отношения», – цитирует депутата ФАН.

Многие грузины, по мнению Колунова, видят ту политику двойных стандартов, которую им навязывает так называемый демократический мир, и Россия этим людям намного ближе своими традиционными ценностями. «Подтверждение тому – количество грузин и россиян, ежегодно посещающих обе страны в туристических целях, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией. Сегодня мы сделали первый шаг к дружбе наших народов», – подчеркнул депутат-единоросс.

Указ президента – это важный шаг к нормализации связей между нашими народами, вторит ему депутат Сергей Гаврилов.

«Надеемся, что Тбилиси в качестве ответного шага восстановит дипломатические отношения с Москвой.

Когда в обеих наших столицах вновь откроются посольства, это позволит обеспечить консульское сопровождение как россиян в Грузии, так и грузин в России, то есть обеспечить правовую защиту граждан наших стран на территории друг друга», – заключил Гаврилов.

Тем временем грузинская оппозиция вечером в среду созвала митинг протеста у здания МИД Грузии в Тбилиси, однако ничего похожего на «гавриловскую ночь» организовать, похоже, не удалось. У здания собрались лишь несколько десятков манифестантов, которые дули в свистки и держали различные плакаты. Участники митинга выступили против любых шагов, направленных на сближение Грузии с северным соседом, а также раскритиковали правительство за то, что оно приветствовало отмену санкций.

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