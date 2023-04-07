Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

Большая Америка и маленькая Грузия продолжают ссориться по полной программе. Не успела стихнуть их ссора вокруг закона об иностранных агентах, как разразилась новая. Госдеп наложил санкции на четырех высокопоставленных грузинских судей, обвинив служителей Фемиды в коррупции. Это вызвало гнев в Тбилиси. Пусть даже к этим судьям и есть претензии, разве это не внутреннее дело маленькой и гордой республики?

Новый скандал в отношениях Грузии и США начался еще вечером в среду – и на беглый взгляд, первыми начали господа из-за океана. Впервые в истории отношений двух стран Вашингтон ввел против Тбилиси санкции. Точнее, ввел визовые ограничения в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии – руководящего органа «третьей ветви» власти, как бы гаранта ее независимости.

В черный список попали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. Причем Чинчаладзе – председатель Апелляционного суда Грузии. Как объявил глава Госдепа Энтони Блинкен, эти лица «злоупотребляли своим служебным положением» и тем самым «подрывали главенство закона и общественное доверие в отношении судебной системы Грузии». Под ограничительные меры попали не только сами служители Фемиды, но и их ближайшие родственники.

«Коррупция и вмешательство в правосудие препятствуют европейской интеграции Грузии. США продолжают поддерживать европейское стремление Грузии и грузинского народа. Решение о санкциях было принято именно для этой цели», – заявила по этому поводу посол США в Тбилиси Келли Дегнан (судя по всему, она и готовила список на подпись Блинкену).

Как подчеркнула дипломат в своем видеообращении, порядочные и профессиональные судьи в Грузии должны получить возможность действовать «без давления, угроз и вмешательства». Дегнан признала, что у республики заметен прогресс в судебных реформах, но «нужно проделать еще больше работы», так как это опять же необходимо для евро-атлантической интеграции страны. «Грузии нужна поистине беспристрастная и независимая судебная система», – цитирует ее ТАСС.

В четверг утром сразу три ведущих политика страны выступили с резкой отповедью по этому поводу: лидер правящей партии, глава МИДа и вице-спикер парламента. Глава МИДа Илья Дарчиашвили направил письмо американскому коллеге Энтони Блинкену, в котором обратил внимание на то, что меры наказания обнародованы «без предоставления каких-либо доказательств». «Надеемся, что Госдеп предоставит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение», – цитировала письмо газета ВЗГЛЯД. «В ином случае Грузинское государство и народ Грузии воспримет происходящее как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его дела, что повредит многолетним дружеским связям Грузии и США», – написал Дарчиашвили.

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Глава МИДа напомнил Блинкену о «тяжелейшем наследии» в судебной системе от периода правления Михаила Саакашвили в 2003–2012 годах. По словам министра, тогда суд был фактически «отделением прокуратуры» и «звеном репрессивной машины авторитарного государства». По его словам, власти провели уже четыре волны фундаментальной судебной реформы – и теперь, по опросам международных организаций, свыше половины граждан Грузии доверяет судам, считает их независимыми и справедливыми.

Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в интервью телекомпании «Рустави 2» назвал решение Госдепа «категорически неприемлемым». «Это несправедливо с учетом наших стратегических, партнерских отношений с США», – сказал он.

Резче всех выступил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, назвавший «возмутительным» поведение Вашингтона. «Я вынужден давать очень тяжелые оценки принятому США решению. На нас не смотрят как на государство», – посетовал Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди». «Разговаривайте с нами по правилам, – обратился он к американской стороне. – Это наше жесткое требование. Мы не будем стоять на одной ножке. Мы будем защищать наш суверенитет и государственную независимость на всех направлениях. Это наша твердая позиция».

Кобахидзе также предположил, что американские чиновники, готовившие документы на подпись главе Госдепа, сами преследовали корыстные интересы. «Особо возмутительно, что «подставили» Блинкена. Ясно, что он не засыпает и не просыпается с мыслями о Грузии. У него есть дела поважнее. Но когда к нему относят на подпись такой неправильный документ, это очень тяжело и говорит о коррупционных процессах», – сказал глава правящей партии. Он также напомнил про другие случаи в недавнем прошлом, когда американские дипломаты предпринимали «попытки политизированного вмешательства в правосудие» республики.

«Мы наблюдаем наглое попрание суверенитета страны. Конечно, это не была какая-то силовая акция, никто не применял оружия, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. – Просто Америка запретила въезд этим четырем господам. Если задуматься, очень легкая санкция. Но она вызвала сильный переполох. Например, Мурусидзе сегодня заявил: если меня физически уничтожат, я приму это с достоинством. В общем, истерика.

У всей системы власти сейчас заболела голова, потому что она давно уже сама привязала себя к американцам».

По мнению эксперта, это был первый, предупредительный жест: «Америка показала, что при желании может быстро дестабилизировать маленькую Грузию. Это все делается для того, чтобы постепенно все же заставить правительство занять антироссийскую позицию. Это такое предупреждение: вы должны подчиниться полностью».

Как отмечает Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, скандал с судьями вспыхнул вскоре после истории с законом об иностранных агентах, снять который с рассмотрения грузинскому парламенту опять же пришлось под нажимом Вашингтона. По его мнению, два события совпали отнюдь не случайно.

«Американцы дают понять, что не шутят, что они готовы вводить карательные меры против представителей грузинской власти. Для начала они выбрали тех, кого «не очень жалко», ведь при назначении упомянутых четырех судей действительно звучали кое-какие сомнения. То есть Вашингтон свое давление таким образом дозирует. Ему удалось сделать все аккуратно, чтобы не обвалить сразу же отношения с Тбилиси. Но ведь ясно, что это дорога с односторонним движением. Санкции вводятся один раз – и их уже не снимут», – сказал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси 7-8 марта прошли многотысячные акции протеста против подготовки законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ, поскольку часть манифестантов устроила массовые беспорядки, пытаясь прорваться в здание парламента. Утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» согласилась отозвать законопроект.

«Келли Дегнан говорит, что санкции призваны «помочь реформировать» судебную систему. Но принято считать, что такая реформа – это работа институциональная. А тут выходит, что Соединенные Штаты сами решают, какие персоналии должны в этой системе работать. Чиновник в Госдепе встал сегодня не с той ноги и ввел санкции», – иронизирует Силаев.

«Допустим, органы самоуправления грузинской «третьей власти», которые, собственно, и назначали всю эту четверку, теперь начнут их переназначать, менять.

Значит, состав Высшего совета юстиции определяется где? В посольстве США? Но это ведь не та идея, которую можно продать грузинским избирателям.

Даже если избирателям не нравится лично Леван Мурусидзе», – оговорился эксперт, добавив, что вся грузинская оппозиция «пока страшно воодушевлена».

Действительно, лидер партии сторонников Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили уже призвал собрать общенациональный митинг в воскресенье, 9 апреля. Он намекнул, что после введения американских санкций страна должна готовиться к мирной революции. По мнению господина Хабеишвили, главной подоплекой введения санкций стало тюремное заключение Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамии, которых оппозиция считает политзаключенными.

Депутат от оппозиции Хатуна Самнидзе заявила, что парламентарии планируют обратиться к президенту Саломе Зурабишвили, чтобы та в ближайшее время созвала внеочередную сессию, на которой утвердят создание следственной комиссии. Комиссия должна заняться разбором ситуации, в которой оказалась местная Фемида. Для создания следственной комиссии необходимо согласие 50 депутатов. У оппозиции – 56 мандатов.

Кто такие судьи из черного списка

Попавшие под санкции судьи занимали высокие посты и при Саакашвили, и после прихода к власти «Грузинской мечты». Пожизненный судья Апелляционного суда Грузии Мурусидзе уже назвал решение Госдепа попыткой подчинить «грузинское правосудие США». Он отверг все обвинения в коррупции, добавив, что его дед, к примеру, ни в какую Америку никогда не ездил, «тем не менее жил по-мужски», цитирует его «Коммерсант».

Мурусидзе – самый скандально известный судья республики из-за приговоров по резонансным делам в годы правления Саакашвили, пишет издание «Спутник-Грузия». Сам Мурусидзе оправдывается тем, что руководствовался законами, которые действовали в тот момент, и иных решений принимать не мог. Оппозиция утверждает, что именно он правит «судебным кланом» и якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов.

Как сообщал «Регнум», по декларации об имуществе второй фигурант черного списка Михаил Чинчаладзе – беден, однако владеет роскошным коттеджем. Уже упомянутый соратник Саакашвили, бывший глава телеканала «Рустави 2» Нико Гварамия жаловался на давление со стороны Чинчаладзе на судей по своему делу. Имя третьего фигуранта – Ираклия Шенгелии – связывают с фактами непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения.

Четвертый фигурант Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение его беспристрастность в тяжбе между двумя частными компаниями. Родственники судьи оказались владельцами той компании, в пользу которой завершилась тяжба. Зато Церцвадзе сумел подловить госсекретаря Блинкена на фактической ошибке.

«Хочу отметить, что уже шесть лет, как я не нахожусь на судебной или какой-либо другой государственной должности,

поэтому упоминание меня как бессрочного судьи – это явно умышленное искажение фактов», – отметил он.

Экспортеры «цветных революций»

Вечером в четверг появилась информация, на основе которой наблюдатели предположили, что первыми новую ссору, строго говоря, начали все же не в Вашингтоне, а в Тбилиси.

Стало известно, что несколько дней назад в Грузию не впустили американского эксперта Джеймсона Маршала Коминса. Причиной стала возможная причастность гостя к организации беспорядков 7-8 марта, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили заявил, что во въезде было отказано «на основании конкретной информации из заслуживающих высокое доверие источников», добавив, после этого посольство США не связывалось с СГБ. «Наверное, в посольстве сами знают причины отказа», – допустил Лилуашвили.

В грузинской прессе отметили, что американец, предположительно, встречался с профессором одного из грузинских вузов Георгием Меладзе, а тот, в свою очередь, и создал студенческое движение, активно участвовавшее в демонстрациях. СМИ сообщают, что Коминс давал советы Меладзе по организации акций протеста, а также сам проводил тренировки для радикальной молодежи.

Если так, то выходит, что Госдеп США в среду всего «асимметрично ответил» на выпад грузинских спецслужб.

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