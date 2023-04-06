Грузия потребовала от США отмены «неприемлемых» санкций против судей

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили направил послание Госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором назвал «полностью непонятными и неприемлемыми» санкции Госдепа США против четырех грузинских судей, якобы причастных к коррупции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава грузинского внешнеполитического ведомства отметил, что санкции обнародованы «без предоставления каких-либо доказательств».

«Надеемся, что Госдеп предоставит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение», – подчеркнуто в послании.

«В ином случае Грузинское государство и народ Грузии воспримет происходящее как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его дела, что повредит многолетним дружеским связям Грузии и США», – написал Илья Дарчиашвили Энтони Блинкену.

Глава МИД Грузии напомнил Госсекретарю США о «тяжелейшем наследии» в грузинской судебной системе в период правления экс-президента Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах.

По его словам, суд был фактически «отделением прокуратуры» и «звеном репрессивной машины авторитарного государства».

Более 99% судебных решений выносились в пользу обвинения, было осуждено свыше 300 тыс. граждан, налицо была элитарная коррупция, государство совершало системные преступления, сказано в письме Ильи Дарчиашвили.

По его словам, власти «Грузинской мечты» провели уже четыре волны фундаментальной судебной реформы.

Илья Дарчиашвили отмечает, что, по опросам международных организаций, свыше половины граждан Грузии доверяет судам, считает их независимыми и справедливыми.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «возмутительным» введение Госдепом США санкций против четырех судей Грузии, якобы уличенных в коррупции.