Грузия жестко ответила Госдепу США на санкции против судей

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «возмутительным» введение Госдепом США санкций против четырех судей Грузии, якобы уличенных в коррупции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена о санкциях «разговор идет о коррупции, однако само решение (санкционировать судей) демонстрирует коррупционные процессы».

«Особо возмутительно, что «подставили» Блинкена. Ясно, что он не засыпает и не просыпается с мыслями о Грузии. У него есть дел побольше. Но когда к нему относят на подпись такой неправильный документ, это очень тяжело и говорит о коррупционных процессах», – сказал глава правящей партии Грузии.

«Я вынужден давать очень тяжелые оценки принятому США решению. На нас не смотрят как на государство», – сказал Ираклий Кобахидзе.

«Разговаривайте с нами по правилам, – обратился он к американской стороне. – Это наше жесткое требование. Мы не будем стоять на одной ножке. Мы будем защищать наш суверенитет и государственную независимость на всех направлениях. Это наша твердая позиция».

В свою очередь в интервью телекомпании «Рустави-2» вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе назвал решение Госдепа наложить без объяснения конкретных причин санкции на грузинских судей «категорически неприемлемым».

«Это несправедливо с учетом наших стратегических, партнерских отношений с США», – сказал он.

«Мы намерены серьезно рассмотреть этот вопрос», – заявил он.