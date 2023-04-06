Грузия отказала во въезде гражданину США по подозрению в подготовке акций протеста

Американцу Джеймсону Маршалу Коминсу не разрешили въезжать в Грузию из-за возможной причастности к организации акций протеста в столице страны в марте против Закона об иностранных агентах. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подтвердил факт отказа во въезде» на основании конкретной информации из заслуживающих высокое доверие источников».

По его словам, после этого посольство США не связывалось с СГБ Грузии.

«Наверное, в посольстве сами знают причины отказа», – сказал Лилуашвили.

Между тем, по данным грузинских СМИ, Коминс является специалистом по Евразии и он участвовал в подготовке молодежи к радикальным акциям протеста в Тбилиси в марте.

В грузинской прессе отметили, что американец якобы встречался с профессором одного из грузинских вузов Георгием Меладзе, который создал студенческое движение, активно участвовавшее в акциях протеста в грузинской столице.

СМИ сообщают, что Коминс давал советы Меладзе по организации акций протеста, а также сам проводил тренинги для радикальной молодежи.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах.