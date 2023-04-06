Госдеп США ввел санкции против неработающего шесть лет грузинского судьи

Валериан Церцвадзе, один из четырех грузинских судей, санкционированных США за якобы коррупцию, заявил о своем «категорическом несогласии» с этим решением Госдепа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вот уже шесть лет как я не занимаю каких-либо должностей ни в суде, ни в любой ином государственном ведомстве», – заявил он.

«Поэтому мое упоминание как бессрочного судьи представляет собой целенаправленное искажение фактов», – отметил бывший работник грузинской Фемиды.

«Это показывает, что решение (Госдепа) было принято на основании абсолютно ошибочной и неаргументированной информации», – отметил Валериан Церцвадзе.

«Нет ни единого факта или доказательства, которые бы подтвердили данные обвинения», – заявил он.

По его словам, «заявления, которые сделаны с нарушением презумпции невиновности и полностью безосновательно, носят политическое содержание».

Бывший судья считает, что речь может идти о «получении контроля над судебной системой и ее полной дискредитацией».

Грузинский политолог Эдишер Гвенетадзе, комментируя журналистам решение Госдепа США, заявил, что «нет никакой коррупции, а есть наказание Грузии за отказ открыть против России «второй фронт».

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «возмутительным» введение Госдепом США санкций против четырех судей Грузии, якобы уличенных в коррупции.

В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена о санкциях «разговор идет о коррупции, однако само решение (санкционировать судей) демонстрирует коррупционные процессы».

«Особо возмутительно, что «подставили» Блинкена. Ясно, что он не засыпает и не просыпается с мыслями о Грузии. У него есть дел побольше. Но когда к нему относят на подпись такой неправильный документ, это очень тяжело и говорит о коррупционных процессах», – сказал глава правящей партии Грузии.

«Я вынужден давать очень тяжелые оценки принятому США решению. На нас не смотрят как на государство», – сказал Ираклий Кобахидзе.

«Разговаривайте с нами по правилам, – обратился он к американской стороне. – Это наше жесткое требование. Мы не будем стоять на одной ножке. Мы будем защищать наш суверенитет и государственную независимость на всех направлениях. Это наша твердая позиция».

Наблюдатели отмечают, что список судей мог быть представлен в посольство США неправительственными организациями, близкими к радикальной грузинской оппозиции, а именно к саакашвилевскому «Единому национальному движению».

Посол США Келли Дегнан, которая вскоре завершит каденцию в Грузии, регулярно критикует власти страны по разным поводам, но столь же регулярно слышит ответные критические высказывания в свой адрес.