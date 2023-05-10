Оппозиционный депутат сравнил Грузию с Северной Кореей

Оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе, экс-глава Нацбанка страны и экс-советник бывшего президента Михаила Саакашвили заявил, что решение России отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение «поставило Грузию в один ряд с Белоруссией и Северной Кореей», передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Вот такой подарок сделала Россия тем, кто продает интересы Грузии», – сказал он грузинским журналистам.

По его словам, Россия показала всему миру, что Грузия возвращается на ее политическую орбиту. «Власти Грузии продали национальные интересы, – заявил депутат. – По международной репутации страны нанесен огромный удар».

Как отметил Роман Гоциридзе, Россия, «оккупировавшая Грузию», теперь открывает двери в свою империю. По его словам, парламент должен принять закон, который временно, до 31 декабря 2024 года, запретит гражданам России приобретать имущество в Грузии.

«Это необходимо для нашей национальной безопасности, а также для того, чтобы уберечь граждан Грузии от роста цен на недвижимость», – отметил Гоциридзе.

По его данным, за год после начала СВО в Грузию перебралось около 120 тыс. россиян, которые купили уже, по официальным данным, свыше 8 200 квартир.