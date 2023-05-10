Грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям

Депутат Гаврилов: В возобновлении авиасообщения РФ с Грузией заинтересованы Турция, Иран и Китай

Депутат Гаврилов объяснил важность возобновления рейсов российских авиакомпаний в Грузию

Отмена виз с Грузией важна в первую очередь для самих грузинских граждан, которые хотели возобновить личные контакты с родственниками, живущими в России, кроме того, существуют и другие преимущества такого решения, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Визит Гаврилова в Грузию в 2019 году привел к массовым беспорядкам в Тбилиси, после чего Россией и было принято решение о прекращении авиасообщения с Грузией.

«Мы ждали этого три с половиной года! И по мере сил готовили его, приближали. Это важное, сбалансированное решение, поскольку оно касается сразу и отмены виз, и возобновления прямого авиасообщения. Для россиян и так действовал безвизовый режим. Поэтому, думаю, больше всего в нем были заинтересованы сами граждане Грузии – те, кто хотел возобновить личные контакты с родственниками, живущими в нашей стране. Многие из этих родственников, кстати, обеспечивают материальное благополучие на родине. Теперь, надеюсь, возобновятся и деловые контакты, молодежное и культурное общение. Очень важно для меня и возобновление паломнических поездок – как в Грузию, так и в Россию», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

Во-вторых, считает депутат, «теперь постепенно может снизиться напряжение вокруг Южной Осетии. Дело в том, что развитие транспортного коридора «Север – Юг», строительство инфраструктурных проектов, возможное расширение сети дорог между нашими странами не только через «Верхний Ларс» позволит включить все эти районы в общий «Один пояс – один путь» в российско-грузинском варианте. В этом заинтересованы и все соседи – и Турция, и Иран. И даже далекий Китай».

«В то же время, уже судя по первой реакции президента Грузии Зурабишвили, понятно, что провокаторы не уймутся. Также было, по моему мнению, и в 2019 году, когда в Тбилиси начались уличные выступления против участия нашей делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, когда вспыхнули массовые беспорядки. По сути, за этим скрывалась попытка государственного переворота, инициированного из-за рубежа Михаилом Саакашвили, выступавшего тогда в прямом телеэфире с призывами свергнуть правительство. В этой попытке участвовали американские фонды и НКО, расположенные в Грузии», – заявил Гаврилов.

Депутат добавил, что пока у него нет планов вернуться в Тбилиси. «Но в принципе я хотел бы встретиться там со своими коллегами из Межпарламентской ассамблеи православия. Мы много о чем не договорили летом 19-го года», – подчеркнул он.

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В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.



Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены.

Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.

Тогда в Тбилиси проводилась Межпарламентская ассамблея православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

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