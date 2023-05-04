Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Французские министры попали под каток русофобии

Франсуа Фийон отверг обвинения в коррупции Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего премьер-министра Франции заставили публично оправдываться – и не за что-нибудь, а за совершенно законное сотрудничество с российским бизнесом. Обвинения звучат буквально следующим образом – «коррупция в интересах России», и касаются они целой группы французских политиков. Однако перед нами не просто русофобия, а нечто гораздо более замысловатое. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно. Подробности...

Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

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Если не Байден, то Кеннеди

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    4 мая 2023, 19:09

    Грузия приняла решение не отправлять своих военных для участия в очередных учениях НАТО. Немногим ранее Европейский союз сообщил, что пока не будет предоставлять этой стране статуса страны-кандидата на вступление в блок по причине того, что Грузия не присоединяется к санкциям против России.

    За последний год наша южная соседка заслужила уже немало критики со стороны своих партнеров на Западе. В основном за то, что пытается идти своим курсом, который не полностью отвечает желанию Вашингтона и Брюсселя бросить эту страну в топку своей геополитической игры против России. А это является серьезным «преступлением» по меркам общения Запада с малыми странами и народами на российской периферии.

    Нужно понимать, что поведение грузинских властей не является продуктом их особых симпатий к России. Этого там, видимо, нет и в помине. Да и среди грузинского населения мы в целом не особенно популярны. Не случайно там настолько комфортно себя чувствуют многие покинувшие нас за последний год соотечественники.

    Скорее можно предположить, что конфликт Тбилиси и Запада является показателем того, насколько незамысловатым стало отношение США и Европы к союзникам на пространстве бывшего СССР. Сейчас оно совершенно лишилось нюансов и состоит в простом требовании лояльности, даже если она станет самоубийственной для целых государств. По этому пути пошла Украина, туда же склоняются власти Молдавии – на этот путь Вашингтон и Брюссель пытаются столкнуть всех, до кого они могут дотянуться. Но в данном случае большого успеха добиться у них пока не получается. И рискну предположить, что если не случится радикальных решений, то не получится ничего и в будущем.

    Грузия представляет собой уникальный пример постепенного движения в сторону того суверенитета, который полностью устраивает ее соседей. В его основе может быть следование национальным интересам и адекватный взгляд на политическую карту мира. Такому поведению способствуют геополитическое положение и недавний исторический опыт. Но одновременно игра грузинских властей является исключительно рискованной и заставляет их по-настоящему балансировать между Россией и Западом.

    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    О стремлении проводить подобную политику говорят власти нескольких стран бывшего СССР, включая формально союзнические нам Армению, Казахстан и Азербайджан. Вместе с тем ни одна из них не находится в настолько сложном положении, как Грузия. И если для Астаны или Баку разговоры о многовекторности – это только игра словами, за которой не стоит реального выбора, то в случае с Тбилиси цена ошибки может оказаться трагической для судьбы всей грузинской нации. Один неверный шаг – и все рухнет. Но в том случае, если Грузия сможет пройти своей рискованной дорогой к подлинной самостоятельности, то она со временем может стать для России очень хорошим соседом.

    Успеху способствует целый ряд обстоятельств. Во-первых, Грузия маленькая по территории и численности населения страна, в которой проживает всего около 4 млн. человек. Поэтому в современных обстоятельствах, в эпоху «больших войн», она не представляет собой для Запада такого интереса, как это было с огромной Украиной и может, в случае обрушения там политической системы, оказаться в случае с Казахстаном. Человеческие ресурсы Грузии явно недостаточны для того, чтобы создать для России действительно серьезные проблемы. Во-вторых, географическое положение Грузии также не способствует превращению ее в очередную базу для антироссийской военной компании. Это, конечно, не Центральная Азия, зажатая между Россией, Китаем и Ираном, но уж точно не Прибалтика, Украина или Молдавия. Логистические решения в данном случае были бы слишком рискованными для НАТО, а рисковать наши противники на Западе совершенно не любят. Другими словами, объективные факторы против того, чтобы Грузия стала очередным «пушечным мясом» Запада.

    Но еще более важным является недавний исторический опыт и уроки, которые в Грузии пытаются из него извлекать. После распада СССР эта страна, наверное, раньше всех оказалась в конфликтных отношениях с Россией. Националистические чувства там были очень сильны, а горячий южный темперамент приводил к совершенно необдуманным решениям. 30 лет назад грузинам «повезло» привести к власти радикальных представителей творческой интеллигенции, благодаря которым несколько лет шла вялотекущая гражданская война, а Абхазия и Южная Осетия вовсе добились фактической независимости. Именно это позволяет сейчас некоторым коллегам из числа грузинских интеллектуалов говорить: «любые возможные глупости мы сделали раньше всех в СССР». 

    10 лет руководства бывшего министра иностранных дел Советского Союза Эдуарда Шеварднадзе особенно ничего не изменили – он оказался не самым талантливым представителем поздней советской номенклатуры, а проблемы его предшественниками были созданы действительно циклопические. Финалом его правления стала не стабилизация политического режима, как это случилось в соседнем Азербайджане при таком же чиновнике КПСС Гейдаре Алиеве, а его коллапс и смена на радикальных сторонников сближения с Западом.

    Такой курс хоть и принес некоторые позитивные изменения во внутреннюю жизнь, но во в внешней политике стал подлинной катастрофой. По итогам скоротечного столкновения с Россией в августе 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии стала уже формальной и получила признание со стороны Москвы. И это Грузии еще повезло: 15 лет назад в мировой политике времена были, по сравнению с нынешним днем, просто вегетарианские. И соответствующим по степени великодушия оказалось поведение Москвы. Сложно сказать, как развивались бы события, вздумай Тбилиси напасть на свои бывшие автономии сейчас, когда отношения России и Запада находятся в состоянии военно-политического конфликта. 

    Драматический опыт первых 20 лет независимости оказался для большей части грузинской элиты достаточно убедительным. Курс правительства партии «Грузинская мечта», пришедшей к власти в 2012 году, состоял в том, чтобы укреплять связи с Западом, но одновременно не особенно конфликтовать с Россией. Это получалось не всегда и с июня 2019 года между нашими странами нет авиационного сообщения. Но в целом, стратегия балансирования оказалась вполне удачной. А после начала военных действий на Украине положение Грузии и вовсе стало благоприятным для ее экономического развития. Тем более, что рядом расположена Турция, также играющая на всех геополитических досках и извлекающая прибыль из конфликта Россия – Запад. 

    Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно, когда Тбилиси стал ареной массовых беспорядков, организованных оппозицией в ответ на попытки властей взять под контроль деятельность финансируемых из-за рубежа организаций. Тогда грузинские власти отступили и отозвали закон, против которого жестко выступили США, Евросоюз и их клиенты внутри Грузии. Такие радикальные шаги по укреплению союзником своего суверенитета Запад пока в состоянии не допустить. Наблюдатели вздохнули с облегчением, поскольку альтернативой вполне мог оказаться государственный переворот и новая гражданская война. 

    Несмотря на все давление, которое на них оказывается, грузинские весьма власти умело пользуются своими преимуществами. И ожидать, что Грузия откроет против России «второй фронт», конечно, не стоит. Как не надо рассчитывать на то, что ради российских интересов кто-то в Тбилиси согласится пойти на коллективное самоубийство. Но и относиться к этой стране с высокомерием, самим провоцировать там внутренний конфликт, было бы, наверное, для нас не совсем продуманной стратегией. 

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