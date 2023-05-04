Орбан призвал учиться у Грузии сосуществованию с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал учиться сосуществованию с Россией у Грузии, которая после войны 2008 года разорвала с Москвой дипломатические связи, но сохранила экономические и гуманитарные, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На традиционной международной конференции консервативных сил в Будапеште премьер-министр Венгрии сказал, что «мы можем многому научиться у премьер-министра Грузии, как может маленькая страна жить в тени России так, чтобы сохранять собственные ценности».

«Эти знания действительны ценные», – отметил он.

Между тем, выступая на конференции, Ираклий Гарибашвили заявил, что «место его страны в Европе, а Грузия заслуживает статус страны-кандидата в Евросоюз», который в прошлом году присвоили Украине и Молдавии.

Глава правительства Грузии также назвал СВО «вторжением России на Украину, которое положило начало продолжительной войне, конца которой не видно и которая касается всех нас».

Он призвал международное сообщество к объединению для «обеспечения мира».

«Переживая за Украину, мы должны больше работать над мирными переговорами, для формирования устойчивого и стабильного мира, которому нет альтернативы», – отметил глава правительства Грузии, напомнивший, что после войны 2008 года «Россия продолжает «оккупацию» 20% территории Грузии».