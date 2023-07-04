Саакашвили вынудил Зеленского оскорбить Грузию

Политолог Мендкович: Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада

Украина потерпела крупное внешнеполитическое поражение – показным образом поссорилась с Грузией. Той самой страной, которая, как надеялись в Киеве, откроет против России «второй фронт». Теперь этим надеждам сбыться точно не суждено, а поводом для конфликта стал человек, известный отъявленной русофобией – Михаил Саакашвили.

Украинские власти совершили еще один показательный международный демарш – выгнали из Киева посла Грузии. Страны, которая еще недавно считалась ближайшей союзницей Украины на постсоветском пространстве. Сейчас же президент Зеленский потребовал от грузинского посла «оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей».

Зеленский защищает агента



Формально причиной для изгнания стал конфликт между Киевом и Тбилиси из-за бывшего грузинского президента и одесского губернатора Михаила Саакашвили. Его сейчас судят в Грузии за целый ряд преступлений, совершенных против грузинского общества и государства. С октября 2021 года (то есть после того, как Саакашвили нелегально въехал с Украины в Грузию для проведения антиправительственных демонстраций, после чего был схвачен полицией) он находится в тюрьме – и с тех пор состояние его здоровья резко ухудшилось. По словам адвоката, у бывшего президента диагностировали три с лишним десятка заболеваний.

В начале июля 2023 года в ходе очередного судебного заседания Саакашвили появился там по видеосвязи – в крайне истощенном виде. После чего президент Зеленский заявил о том, что «Россия убивает Саакашвили руками тбилисских властей», и потребовал вернуть Саакашвили на Украину.

Мотивом Зеленского, конечно же, была не забота о жизни и здоровье Саакашвили, а политическая инвестиция в русофобскую часть грузинского общества.

Дело в том, что Грузия отказалась от введения антироссийских санкций и даже предприняла ряд шагов по нормализации отношений с Москвой – в частности, поддержала российскую идею о возобновлении прямого авиасообщения. Однако грузинская оппозиция, сторонники бывшей партии Саакашвили «Единое национальное движение» занимают крайне русофобскую позицию и требуют чуть ли не открыть второй фронт против Москвы на Кавказе. Соответственно, Киев солидаризируется с ними в вопросе освобождения их кумира.

«Саакашвили – потенциальный украинский агент в Грузии и наиболее последовательный русофобский политик Грузии. А Грузия ведет себя предельно независимо на фоне агрессии Запада против России», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Естественно, грузинские власти отпускать агента Украины не хотят. Более того, обвиняют киевский режим чуть ли не в специальной засылке Саакашвили в Грузию для дестабилизации ситуации. Именно поэтому Зеленский и вводит санкции против Тбилиси. В частности, за несколько дней до высылки грузинского посла вступили в действие украинские санкции против грузинской компании Georgian Airways – за то, что она возобновила прямые перелеты в российские города. Ей теперь запрещено летать на Украину, а все активы компании на украинской территории замораживаются.

Унижают не политиков, а страну

Тбилиси не может ответить Киеву ни прекращением финансирования, ни прекращением поставок оружия – по причине того, что ни денег, ни вооружений Грузия Украине не дает. Да и грузинские власти предпочитают сейчас не нагнетать обстановку – даже после изгнания посла. Глава правящей в Грузии партии «Национальная мечта» Ираклий Кобахидзе назвал поведение Киева «оскорбительным», но попросил «не вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны». И добавил, что Тбилиси готов оставаться с Украиной в режиме «односторонней дружбы».

Однако на самом деле этот демарш Киева может стоить ему куда больше, чем история с «ливерной колбасой Шольцем». И Россия с него выгоды получит гораздо больше, нежели чем от публичного унижения украинским руководством натовских стран. Можно сказать, что русофоб Саакашвили вносит большой вклад в ссору между Киевом и Тбилиси – и таким образом прямо помогает России.

Дело в том, что Украина своими санкциями, вмешательством во внутренние дела и оскорблениями публично унижает не грузинскую власть, а грузинское государство. Государство, которое находится прямо возле российских границ, имеет с Россией глубокий территориальный конфликт и идеально подходило на роль страны, способной открыть для Москвы второй фронт на Кавказе. Сейчас же и без того небольшие шансы на грузинское выступление против России превратились в призрачные.

В идеале (для себя, естественно) Украина и Запад должны были понять причины, по которым грузинское руководство не хотело этот второй фронт открывать. Осознать, что это нежелание объясняется не любовью к Россией, а чистым прагматизмом. «Поддержка антироссийских санкций – это обман тех, кого просят поддерживать. Санкции наносят огромный ущерб участникам, особенно если это соседи России. НАТО и Запад требуют их введения, угрожая вторичными санкциями и обещая «компенсации» в виде инвестиций. Однако денег на «компенсации» у США и ЕС давно нет», – говорит Никита Мендкович.

Две модели

Однако в итоге Западом был выбран путь наказания и унижения. Сначала Запад наказывает и унижает Грузию, не давая ей статус кандидата в члены ЕС, а теперь это делает и Украина. Страна, статус которой в западной иерархии уж точно не выше грузинского, и которая при этом наказывает куда жестче – высылая посла и крадя собственность главного грузинского авиаперевозчика.

И как на это будет реагировать население страны – даже та его часть, которая не любит правительство? Да, они не загорятся любовью к России – но зато будут гораздо прохладнее относиться к перспективам использовать их страну в качестве антироссийского тарана.

По сути украинско-грузинский конфликт – это столкновение двух моделей поведения евроатлантически ориентированных стран в отношении России. Украинская модель подразумевает политику тотальной сдачи национальных интересов во имя превращения в антироссийский плацдарм Запада. То есть вхождение на Запад для того, чтобы стать его инструментом. Грузинская модель подразумевает этакую «евроатлантическую ориентацию с национальной спецификой» – то есть вхождение в западный блок ради укрепления своей экономики и безопасности.

Сейчас Украина с Западом на примере поведения в отношении Грузии делают все, чтобы доказать потенциальным кандидатам одну простую мысль: США и ЕС готовы принимать их только по первому сценарию. Что от них будут требовать беспрекословного подчинения, действий по принципу «если ты не с нами – то ты против нас». Возможно, после этого взгляды некоторых кандидатов на вхождение в западный блок поменяются.

Если же Грузия при этом еще и выстоит, то поменяться могут и взгляды некоторых из стран, которые в блок уже вошли. «Грузия – хороший пример того, как союзники США могут игнорировать их требования поддерживать агрессию против России и не бояться последствий», – говорит Никита Мендкович.

Ведь если ни унижениями, ни санкциями не удалось принудить к подчинению небольшую Грузию, то, возможно, странам побольше тоже стоит занять позицию пожестче? Особенно на фоне того, что Украина и западные «ястребы» проигрывают конфликт с Россией.