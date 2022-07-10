За что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики

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10 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
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«Полезный идиот» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Мазепа и Бандера отравили украинское сознание

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
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    За что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики

    Посол Мельник оказался невыносим даже для терпеливой Германии
    		   10 июля 2022, 14:20
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президент Украины Зеленский сделал давно ожидавшийся от него шаг – уволил скандального посла Киева в Берлине Андрея Мельника. Человек, оскорблявший и канцлера ФРГ, и саму страну пребывания, стал напоминать скорее одиозного блогера, нежели дипломата. Что же стало реальной причиной его изгнания и какой будет его дальнейшая карьера?

    «Ливерная колбаса наносит ответный удар». Именно так известный российский военный обозреватель Борис Рожин прокомментировал увольнение Владимиром Зеленским с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника.

    Вообще, конечно, Андрей Мельник заслужил даже не увольнение, а официальное объявление его персоной нон грата. Ведь посол Украины в Германии вел себя как агрессивный попрошайка, оскорбляющий тех, кто не подает (или же подает слишком мало).

    «У Киева и Берлина и до российской специальной военной операции были сложные отношения: Украина постоянно упрекала Германию ее энергетическими проектами с Россией. Мельник и тогда умудрялся подливать масла в огонь своими недипломатичными заявлениями и выходками, которые никак не соотносятся с должностью посла. Однако с началом СВО экс-посол окончательно забыл об этикете и дипломатии, превратившись в медийную фигуру, которая требовала от Берлина поддержки Киева во всевозрастающих объемах, приправляя их оскорблениями в адрес политиков страны пребывания», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Собственно, его «за жестокость выгоняли из гестапо» – даже министр иностранных дел дерзкой и хамоватой Польши Збигнев Рау намекал на то, что у Андрея Мельника наблюдается «нехватка благоразумия и ответственности». Ведь посол Мельник называл немецких ученых, выступавших против поставок оружия Киеву, «кучкой слабоумных пораженцев», а самого канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». «Неразумно так отталкивать тех, от кого зависишь. Поставки оружия и выплаты помощи одобряют не желто-синие твиттеровцы, а федеральное правительство», – напоминает немецкий Spiegel.

    В нормальных суверенных странах только за оскорбление в адрес главы государства немедленно просят на выход – однако немцы Мельника терпели. А некоторые даже восхваляли. «Посла хорошо принимали в немецких СМИ, и если внимательно почитать немецкие газеты, то к Мельнику относились с большим сочувствием и интересом. Рассматривали как человека, который проговаривает то, что сами немцы хотели сказать, да не могли себе позволить», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Отчасти смирение Берлина было связано с сочувствием, которое испытывали западные глобалисты к Украине. Но не исключено, что главным мотивом было прямое указание Вашингтона, не желающего никакого демонстративного конфликта между Западом и Киевом. Кроме того, Соединенным Штатам важно поддерживать унижения послом немецкого канцлера Олафа Шольца. Политика, который пытается «пройти между струйками» и не слишком сильно рвать отношения с Москвой. «Пусть российско-немецкие энергетические проекты заморожены на неопределенный срок, Берлин сейчас в очередной раз взвешивает на весах ценности (поддержку Украины) и вопросы экономики, основой которой является энергетика», – говорит Иван Лизан.

    Однако на днях американская крыша протекла – и Мельника отправили в отставку. Вопрос в том, что эту крышу пробило?

    По одной из версий, последней каплей стали заявления теперь уже бывшего посла относительно кумира нынешнего киевского режима, известного лидера украинских нацистов Степана Бандеры. В интервью немецкому журналисту украинский посол героизировал Бандеру. Сравнивал его с Робин Гудом и уверял, что лидер украинских нацистов не имеет никакого отношения к нацизму и вообще ни в чем не виноват, а массовых убийств украинскими нацистами поляков и евреев вообще не было. Даже журналист возмутился – что уж говорить о властях Польши и Германии.

    «В Польше существует почти полное единство по Бандере. Он – убийца и террорист. Только некоторые либералы из оппозиционной «Гражданской коалиции» готовы закрыть глаза на героизацию Бандеры ради «антироссийского единства». Больше никто. Тем более, если это произносит дипломат, – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. – В Германии ради антироссийского единства были готовы на многое закрыть глаза, однако героизация пособника нацистов всё еще красная черта для немцев. Они прекрасно знают, кем был Бандера, и им лапшу на уши про «борца на два фронта» не навесишь. Эта последняя капля переполнила чашу немецкого терпения».

    По мнению эксперта, в этой ситуации «Германия, Польша и председательствующая в ЕС Чехия потребовали его убрать (чехов бандеровцы тоже убивали)». При этом европейские политики и журналисты поддержали это увольнение, ведь посол из-за своего поведения стал обузой.

    «Мельник начал прямо вредить образу украинцев как «борцов за свободу». Вредил образу своей страны, причем даже в глазах глубоко антироссийской публики. Поляки даже называли Мельника агентом Кремля», – говорит Вадим Трухачев. «Будучи послом в Берлине, Мельник оказался не тем человеком не в том месте, – резюмировал немецкий Spiegel. – Каждое утро просыпаешься с тревожным вопросом: что он опять сказал? Кого он сейчас оскорбил?»

    По другой, однако, версии, посла уволили потому, что он в своем амплуа выполнил ту роль, которая на него возлагалась. «Мельник, недавно признававшийся в любви к Бандере, уволен с должности посла Украины в Германии. Как до этого была уволена омбудсмен по правам детей Украины Денисова. И кажется, официальная Украина в этом проявляет признаки здоровья. Однако это не так. Просто эти люди себя исчерпали на своих позициях. Но сделали свое дело, – объясняет известная российская правозащитница Марина Ахмедова. – Денисова была "хороша" в острой фазе спецоперации – она метала фейки об изнасилованиях российскими военными всего, что шевелится и даже не шевелится, и эти фейки прочно осели в сознании многих людей. То, что ее уволили, вовсе не значит, что головы очистились от фейков. Они там пребудут – и, может, даже всегда. Она просто сделала свое дело и перестала на этом этапе быть эффективной. Так же и с Мельником. Он уже дал понять украинскому массовому обывателю, что считать Бандеру героем – нормально».

    Мельник сделал свое дело – Мельник может уйти. Или должен уйти, если учитывать, что сейчас киевскому режиму нужны от Берлина деньги, а также человек, который может эти деньги нормально просить.

    «Во внешней политике Украины меняется подход к Германии – а значит, необходим человек, который не успел загадить в прошлом отношения с канцлером и руководством страны», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. «Мельник уже давно раздражает Берлин и в принципе не способен на какой-либо конструктив, так как переквалифицировался из дипломата в блогера», – говорит Иван Лизан. – А Киеву как раз нужен дипломат. Человек, который сможет найти аргументы в беседе с немецкими политиками, а не в очередной раз обозвать их канцлера импотентом. К счастью для нас, Мельник уволен поздно, что в очередной раз свидетельствует о вопиющей некомпетентности киевской власти».

    Неудивительно, что ряд экспертов считают снятие скандального посла проблемой для Москвы. «Все-таки увольнение Мельника не есть гут. Это только сблизит Германию и Украину и доброго не принесет. Поставят нового, поумнее, и получит он от немцев намного больше, чем хамоватый Мельник. Понимаю, эмоции, но думаю о выгоде. А уход Мельника никаких выгод России не дает», – уверяет немецкий обозреватель Александр Сосновский.

    Однако здесь все-таки нужно понимать, что Андрей Мельник был выразителем не столько своего мнения, сколько позиции коллективного Киева. А коллективный Киев был, есть и будет недовольным «слишком малым» объемом помощи, которую выделяет Берлин (как денег, так и военной техники, которая, по заявлению министра обороны ФРГ, сейчас больше нужна бундесверу), а также слишком малым темпом разрыва российско-немецких отношений.

    Поэтому оскорбления в адрес Германии из Киева и в дальнейшем будут раздаваться достаточно часто.

    Да, не все они будут на хамском уровне пана Мельника – но ведь сам пан, скорее всего, никуда не исчезает. «Его увольнение не означает, что его карьера заканчивается. Скорее всего, он окажется на аналогичных по важности должностях в Киеве, в центральном аппарате МИД. Может даже пойти на повышение – в частности, стать замминистра иностранных дел», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. «Должность, которая красиво звучит, но в рамках которой вы не так часто выступаете перед внешним миром, а самое главное, даете меньше интервью», – пишет Spiegel.

    Однако не исключено, что немецкие СМИ недооценивают степень самовлюбленности и жажды славы в душонках киевских политиков. Поэтому европейцы, скорее всего, не раз еще услышат оскорбления из уст критика «ливерной колбасы».

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