Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странах
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.
«Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Он сообщил, что на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины. «Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», – отметил Зеленский.
Он также уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах).
Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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В офисе Зеленского захотели отгородить Украину от России железным занавесом
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Украина должна полностью изолироваться от России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес – обязательно», – сказал Подоляк, признав, что реализовать это будет сложно. По его словам, «серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых», передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «24».
Подоляк заявил, что Украине необходим «железный занавес», стране требуется «переориентироваться». Он отметил, что «будет сложно», но «это нужно сделать до конца» – «технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского». Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Президент Германии заставил Зеленского оправдываться
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После того, как Киев отменил визит Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают немецкие и украинские источники.
После скандала Германия работала над урегулированием ситуации и согласовала телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского. Как пишет Spiegel, позднее было объявлено, что «обмен мнениями был «очень важен» для президентов». Штайнмайер «выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев». «Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Как выяснил Spiegel, Зеленский выразил сожаление, назвал отмену визита «крупным недоразумение» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Дата оказалась неудобной для Штайнмайера, который к тому же захотел обсудить отмену прошлого визита подробнее, прежде чем планировать новый.
Spiegel отмечает, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент Германии потребовал объяснений. Зеленский «заявил, что ничего не знал об инциденте». Это рассердило Штайнмайера, так как «вся корреспонденция была у него перед глазами». «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас», – приводит его слова Spiegel.
Зеленский еще раз «попытался сменить тему», Штайнмайер «задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца». Как пишет Spiegel, Штайнмайер заявил: «Ладно, оставим тему».
В его администрации удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, но заявили, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». По информации СМИ, осенью он будет отозван на родину. Немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД Украины.
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Появились сведения о тайных переговорах США и Европы об окончании конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины «замешательства» Запада найти нетрудно: за «дипломатическое решение» конфликта выступают большинство европейских избирателей.
На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американская газета National Interest писала, что Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. В свою очередь французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Киев призвал жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям Херсонской и Запорожской областей следует как можно скорее эвакуироваться.
Верещук объясняет такой призыв тем, что ВСУ собирается проводить «деоккупацию», которая «включает в себя вооруженное применение силы». По ее словам, «артиллерия должна работать». В связи с этим она призвала «выезжать и вывозить своих родных всеми доступными способами», пишет «Страна.ua».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории.
В частности, в оперативное окружение может попасть целая группировка ВСУ на южном участке фронта. Занятие Артемовска открывает движение по степи в направлении Запорожья, что автоматически ставит в критичное положение противника на фронте от города Запорожье до Гуляйполя.
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Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника, сообщают информационные агентства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», – цитирует документ ТАСС.
СМИ утверждали, что Мельник будет отозван на родину осенью.
Власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Названы способные наблюдать за спецоперацией на Украине российские спутники
Как минимум три вида российских космических аппаратов могут следить за ходом спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» и «Метеор». Кроме того, зона спецоперации может попадать на изображения, сделанные аппаратом «Арктика-М». Однако «Арктика-М» расположен на высокой орбите, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российские спутники снимают территорию украинских центров принятия решений, геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна».
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
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В ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
По данным МО, в результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.
Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова», – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики», – сообщает Минобороны.
В районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области и Горное Донецкой Народной Республики перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», отметили в МО РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Запорожская область запросила помощь у России из-за отключения газа Украиной
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», – написал Балицкий своем Telegrаm-канале.
Напомним, газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
Стало известно о приближении союзных сил к Артемовску-Бахмуту
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Союзные силы России и республик Донбасса ведут активное наступление на Артемовск (украинское название – Бахмут), освобожден поселок Клиновое, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «в районе Артемовска идет активное наступление союзных сил». Поселок Клиновое примерно 6 км от Артемовска «уже под полным контролем» союзников. Также «идет активное наступление у села Веселая Долина, это в 5 км от Артемовска».
В пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силы возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском и Соледаром, привлекая к работе мирных граждан.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Украинские войска несколько недель выстраивал новую оборонительную линию вдоль автомобильной и железнодорожных трасс, идущих с севера на юг от Северска через Званово на Соледар и далее на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования 2016 года).
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Украина нарушила газоснабжение в Запорожской области
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Газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <…> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», – написал Селиванов в своем Telegram-канале.
Представитель ГУ МВД отметил, что украинская пропаганда при этом «сразу обвинила во всем Русский мир. «Ну, как обычно – «сами себя обстреляли», «сами себе газ отключили». Интересно, зачем?» – добавил он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801
В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, сообщил источник в силовых структурах.
Источник ТАСС сообщил, что «против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801». По словам источника, «такие средства борьбы, как «ружье» ЛПД-801, могут достаточно эффективно противодействовать украинским коптерам, поскольку многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА», то есть «изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия». Официально информация об использовании ЛПД-801 не подтверждалась.
«Ружье» ЛПД-801 разработано компанией «Лаборатория ППШ». Оно может направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал БЛА. Аппарат выполнен в компоновке магазинного карабина, где антенна выглядит, как ствол, а на месте магазина - сменный аккумулятор. «Ружье» способно подавлять БЛА на расстоянии до 1,5 км, масса составляет всего 3,5 кг (сопоставимо с массой автомата Калашникова).
Напомним, также сообщалось, что для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.
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ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ
Над Мелитополем средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината», – цитирует Рогова ТАСС.
По его словам, украинские военные с помощью таких ударов намерены лишить мирных жителей хлеба.
Ранее в июле в Мелитополе средства ПВО сработали по украинскому беспилотнику.
Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций УЕФА
Фанаты польского футбольного клуба «Погонь» из города Щецин устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против исландского «Рейкьявика», сообщил политолог Матеуш Пискорский.
Фото с матча политолог опубликовал в своем Telegram-канале. Судя по снимку, на одной из трибун польские болельщики вывесили баннер со словами «Волынь 1943. Помним!». По словам политолога, такой шаг возмутил многие украинские СМИ, решившие связать эти события с некоей «российской провокацией». Он напомнил, что жертвами Волынской резни были как поляки, так и представители других национальностей, в том числе украинцы.
«Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие», – подчеркнул Пискорский.
Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН*-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. По разным данным, жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики, однако точное число погибших не установлено. Эти события получили название Волынской резни.
Пять лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.
Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога
Украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом, и намеренно не сообщили об этом местным жителям, заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
В результате таких действий могут погибнуть мирные жители, а киевский режим обвинит ВС России в «неизбирательных ударах» и гибели мирного населения.
Он добавил, что ВСУ устроили огневые позиции в жилых домах Харькова. Там же они создали склады боеприпасы и запретили местным жителям покидать свои квартиры.
«Все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
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