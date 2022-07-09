Стала известна причина увольнения посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника после обострения противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита топлива из России, сообщила британская Express.

«Хотя официальной причины увольнения [Андрея Мельника] не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Ранее в субботу Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника планировали назначить заместителем главы МИД Украины.

Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».

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