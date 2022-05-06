Посол Украины отказался извиняться за оскорбление Шольца

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник не стал извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он назвал «обиженной ливерной колбасой».

«Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно – почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? (…) Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам (…)», – заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает ТАСС.

На ваш взгляд Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»? Вышлет из страны

Потребует извинений

Будет терпеть оскорбления



Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.

Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.

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