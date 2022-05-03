Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца

Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.

Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».

Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.

Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.

«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.

А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».

«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.

В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.

Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.

До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.

Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.

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