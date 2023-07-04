Политолог: Украина использует Саакашвили для давления на Грузию

Политолог Ткаченко: Украина использует Саакашвили для давления на Грузию

Офис Зеленского использует Саакашвили в качестве рычага давления на Грузию. Радикальная дипломатия даже по отношению к нейтральным странам стала неотъемлемой частью политики Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Тбилиси назвали «оскорбительным» решение Владимира Зеленского выслать посла страны из-за ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Саакашвили – повод для обострения отношений Киева и Тбилиси. Вообще, Украина уже окончательно стала антироссийским тараном, который готов разрывать диалог со всеми, кто поддерживает СВО или относится к спецоперации нейтрально», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Жертвами этой радикальной дипломатии уже стали Венгрия, Израиль и Белоруссия. Единственным, с кем Зеленский не готов обострять диалог, пока что является Китай. В Киеве понимают, что в случае эскалации США их не смогут защитить» – отмечает собеседник.

«Украина решительно настроена на разрыв связей с теми, кого считает «пророссийскими». Таким образом, перспективы стабилизации отношений Киева и Тбилиси практически обнуляются. Экономические связи двух стран минимальны, а значит, обе стороны могут пожертвовать ими без лишних опасений. Более того, в Грузии хорошо понимают – взаимодействие с Москвой гораздо важнее сохранения контактов с офисом Зеленского», – резюмирует Ткаченко.

Ранее в Тбилиси назвали «оскорбительным» решение Владимира Зеленского выслать посла страны из-за ситуации вокруг Михаила Саакашвили. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что они готовы оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы».

В то же время председатель наблюдательного совета общественного ТВ Грузии Васил Маглаперидзе заявил, что выполнять требования Украины означает для Тбилиси «отказ от государственности». По его словам, освобождение Саакашвили в рамках выдвинутого ультиматума категорически исключено.

Маглаперидзе подчеркнул, что заявления Зеленского «завершают все рассуждения по вопросу помилования или освобождения» бывшего президента Грузии в обход закона. Он отметил, что, судя по всему, глава Украины имеет веские причины для особого покровительства осужденного политика.

Ранее в МИД Украины заявили, что власти Грузии должны «прекратить издеваться» над Саакашвили. Об этом высказался глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, что Тбилиси следует «вернуть» политика Украине.

По его словам, во вторник с грузинским послом будет проведен соответствующий разговор. Глава МИД отметил, что Тбилиси разрушает двусторонний диалог, в связи с чем необходимо обсудить, как эти отношения «спасти».

Накануне Владимир Зеленский поручил дипведомству вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Это необходимо для консультации представителя государства с Тбилиси по вопросу о бывшем президенте Михаиле Саакашвили. В своем Telegram-канале он заявил, что Россия «прямо сейчас убивает гражданина Украины Саакашвили».

Ранее украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с РФ и заняли пророссийскую позицию. Газета ВЗГЛЯД выясняла, к чему приведет очередной накал в отношениях офиса Зеленского с Тель-Авивом.