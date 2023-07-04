|
|
Грузия отказалась выполнять требование Украины вернуть Саакашвили
В Тбилиси заявили Киеву, что не откажутся от государственности из-за Саакашвили
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Председатель Наблюдательного совета Общественного ТВ Грузии Васил Маглаперидзе заявил, что Украина «выдвинула ультиматум» по вопросу освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, однако выполнить это требование означает для Грузии «фактически отказаться от государственности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам Маглаперидзе, освобождение заключенного таким образом категорически исключено, и это прекрасно знают на Украине, но, судя по всему, есть причины, по которым президент Украины Владимир Зеленский вынужден особо покровительствовать украинскому гражданину Саакашвили.
По его словам, выдвижение Украиной такого ультиматума «заканчивает любые возможные переговоры и консультации на эту тему». Как считает Маглаперидзе, «исключено, чтобы Украина не просчитала – ультиматум Зеленского завершает все рассуждения по вопросу помилования или освобождения Саакашвили в обход закона».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Грузии должны «прекратить издеваться» над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили и «вернуть» его украинской стороне, так как он гражданин Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»
Алаудинов сообщил о гибели командира «Ахмата» Евгения Писаренко
Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.
«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич – Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», – передает РБК слова Алаудинова.
О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», – рассказал он.
В Британии оценили возможный разрыв дипотношений с Россией
Постпред Британии при ООН Вудворд оценила возможный разрыв дипотношений с Россией
Разрыв дипотношений Британии с Россией, который предположил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, заявила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.
По ее словам, «когда настанет момент, когда Россия наконец уведет свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», передает ТАСС.
Напомним, Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств. Он уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.
Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
|
|
Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены перейти ко второму этапу контрнаступления в преддверии саммита НАТО
|
|
Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления.
«На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник.
«К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт.
«Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко.
«При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник.
«Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт.
«В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко.
«В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт.
«Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск.
Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед.
При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Спецназ «Ланцетами» уничтожил приготовленную для наступления технику ВСУ
Спецназ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления на Херсонском направлении
Подразделение спецназа группировки Вооруженных сил России «Днепр» уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на Херсонском направлении, рассказал командир подразделения.
По его словам, силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника, которая была приготовлена для атаки российских позиций, передает РИА «Новости». Командир добавил, что было принято решение нанести поражение комплексом «Ланцет», в результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе.
Ранее соединения группировки войск «Днепр» уничтожили три 120-мм минометных расчета и две гаубицы М777 ВСУ на Херсонском направлении.
Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard
Глава Минобороны Шойгу: ВС России уничтожили почти 100% переданных Польшей и Португалией Украине танков Leopard
|
|
Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС.
Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.
Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
Шойгу объяснил причины провала мятежа Пригожина
Шойгу: Мятеж провалился благодаря верности присяге и долгу личного состава ВС России
Попытка дестабилизации обстановки в России потерпела неудачу благодаря проявленной личным составом ВС России верности присяге и воинскому долгу, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий (Владимир Путин). Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в стране. Планы провалились прежде всего потому, что личный состав ВС России проявил верность присяге и воинскому долгу», – приведены его слова в Telegram-канале оборонного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что провокация не повлияла на действия группировок войск – военные мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.
«Благодарю личный состав за добросовестную службу», – заключил министр.
Ранее Путин заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Саакашвили на заседании суда показал свое истощенное тело
|
|
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник дистанционно принял участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году, впервые за долгое время появившись на публике.
Кадры транслировала телекомпания «Мтавари архи».
Саакашвили появился на экране впервые с декабря 2022 года, когда суд рассматривал ходатайство о его досрочном освобождении, передает ТАСС.
Бывший глава Грузии по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда показал свое худое тело и, обращаясь к грузинским властям, потребовал извинений перед ним и перед его семьей за то, что его довели до такого состояния. Также Саакашвили считает, что извинения должны быть принесены Украине, гражданином которой он является, и депутатам Европарламента, передает РИА «Новости».
Кроме того, Саакашвили потребовал «жестких санкций» против тех, «кто предал Грузию и Украину».
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Светлаков запустит новое юмористическое шоу на ТНТ
Шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ
Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает пресс-служба канала.
Кроме того, он станет рекламным лицом канала, а также будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Шоумен примет участие в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийном сериале, в котором он также выступит продюсером, передает РИА «Новости».
По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.
В прошлом году сообщалось, что актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки».
WSJ сообщила о плане США обменять задержанных россиян на американцев
WSJ: В США думают об обмене задержанных по миру россиян на арестованных в России американцев
США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в России американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По сообщению издания, официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России, в их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в частности речь может идти о Сергее Черкасове, отбывающем срок по обвинению в шпионаже и мошенничестве в Бразилии, и задержанном в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаиле Микушине.
Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет
Внук актера Роберта Де Ниро Леандро скончался в возрасте 19 лет, сообщает Sky News.
Его мать написала в своих соцсетях пост, в котором говорится, что она не знает, как жить без сына, но постарается «идти дальше и распространять ту любовь и свет», которые он заставил ее почувствовать, когда она стала мамой, передает РИА «Новости».
Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.
Леандро снялся в фильмах «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре «Максим».
В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР
Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное
|
|
Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским.
«Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он.
«Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник.
«Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР.
Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году.
В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.