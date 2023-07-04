В Тбилиси обратили внимание на мафиозные связи Киева с грузинской оппозицией

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского выдать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обратил внимание на давние мафиозные связи украинского руководства и нынешней грузинской оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это непрекращающаяся история со времен Виктора Ющенко, начавшаяся подозрительными военными закупками Грузии у Украины, когда осуществлялись огромные коррупционные сделки и делались колоссальные деньги, – сказал аналитик. – Закономерно, что, ограбив грузинское население, Саакашвили и члены его банды нашли приют на Украине».

«Вот и сейчас в этой стране на ответственных постах осужденные заочно Грузией бывшие Генпрокурор Зураб Адеишвили и заместитель министра внутренних дел Гиа Лорткипанидзе – зловещие фигуры прежнего режима», – напомнил эксперт.

«К сожалению, мафиозные тенденции продолжились при Зеленском. То, как нынешний президент Украины ведет себя по отношению к Грузии, не лезет ни в какие ворота. Хотя чему удивляться, если даже НАТО Зеленский ставит условия, капризничает, обещая не приехать на Вильнюсский саммит, если не получит желаемого на этом форуме», – отметил Петрэ Мамрадзе.

«В Грузии же единомышленники Зеленского и Саакашвили – местные радикальные оппозиционеры пытаются нанести вред государству. При этом, согласно авторитетным международным рейтингам, по прозрачности правительство Грузии или по уровню борьбы с коррупцией находится в первых рядах», – отметил он.

«Западные специалисты признают высокую квалификацию украинского генералитета, высшего офицерского состава этой страны. Но, очевидно, Зеленский или глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не соответствуют занимаемых должностям своим образованием, культурой, менталитетом», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Он напомнил, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинял Грузию в нарушении санкций против России, но на просьбу привести факты «говорил в стиле тридцатых годов – сами докажите, что вы невиновны».

«Ближайший подельник Саакашвили Давид Арахамия контролирует Верховную раду. Так что удивляться антигрузинским выходкам не надо», – отметил эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе, «Грузия – не единственная страна, которой хамит сейчас Украина. В аналогичном положении, к примеру, Израиль, Венгрия. На украинский демарш власти Грузии должны ответить «четко фиксируемой позицией и соответствующими нотами».